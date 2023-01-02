Свято щодня: печінка, тушкована в гірчичному соусі

Подавати цю страву можна з будь-яким гарніром: картопляним пюре, гречкою, рисом.

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Свята святами, але повсякденні страви також ніхто не скасовував. Пропонуємо рецепт смачної печінки від блогера cook_with_me_at_home, яка, безперечно, сподобається всім рідним, і вони обов'язково попросять добавки.

Печінка в гірчичному соусі

Інгредієнти:

Печінка — 500 гр;

Цибуля — 4 шт.;

Олія;

Часник — 2 зубчики;

Сметана — 6 ст. л.;

Гірчиця — 2 ч. л.;

Спеції: цукор, сіль, перець, інші улюблені — до смаку.

Спосіб приготування:

Помиту й очищену від усього зайвого печінку порізати порційними шматочками та залити окропом на дві-три хвилини. Печінку можна використовувати будь-яку: свинячу, яловичу, курячу. Завдяки тому, що печінка заливається окропом, вона стає м'якшою та не має неприємного запаху, який залишається, якщо її замочити в молоці.

Цибулю почистити й порізати тонкими півкільцями, обсмажити на невеликій кількості олії на середньому вогні. Цибуля повинна вийти м'якою, наче тушкованою.

Десь у середині процесу додати половину чайної ложки цукру та дрібку солі. Коли цибуля почне рум'яніти, додати дрібно порізаний часник і обсмажити, помішуючи. Через хвилину додати печінку, посолити, поперчити до смаку та зменшити вогонь. Тушкувати під кришкою три хвилини.

Поки печінка тушкується, необхідно приготувати соус. Для цього змішати гірчицю та сметану. Якщо сметана домашня та густа, можна додати трохи води. Залити цим соусом печінку, перемішати й тушкувати під кришкою близько 10 хвилин, іноді помішуючи й додаючи воду для потрібної густини. Подавати з будь-яким гарніром.

Нагадаємо, як приготувати курку в сирно-вершковому соусі та салат із печінкою.