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Еда

Простой рецепт чесночного хлеба от Евгения Клопотенко

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Фото: Getty Images

Такая закуска исчезнет со стола раньше, чем успеет полностью остыть.

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Для приготовления чесночного хлеба лучше всего подойдет французский багет. Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем предлагает быстрый и простой рецепт ароматного хлеба.

Ингредиенты:

  • 1 багет
  • 2 зубчика чеснока
  • 185 г твердого сыра
  • 50 г сливочного масла 82,5%
  • 5 веточек укропа

Способ приготовления:

  • Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите чеснок, измельчите. Помойте укроп, отрежьте стебли, а зелень изрубите.
  • Твердый сыр нарежьте тонкими слайсами размером диаметр багета. Количество сыра регулируйте по вкусу.
  • Растопите сливочное масло на сковороде на маленьком огне. Следите, чтобы масло не пригорело. Снимите масло|масло| из огня, всыпьте чеснок и укроп, перемешайте.
  • В багете сделайте глубокие надрезы под углом 45 градусов, не дорезая до конца. Выложите багет на слой фольги.
  • В разрезы вложите слайсы сыра и полейте растопленным сливочным маслом с измельченным чесноком и укропом. Хорошо, если есть кулинарная кисточка, ею удобно распределять масло.
  • Заверните багет в фольгу, выложите на лист и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем дайте немного остыть и сразу подавайте к столу.

Напомним, как приготовить хлеб на сковороде.