Простой рецепт чесночного хлеба от Евгения Клопотенко

Такая закуска исчезнет со стола раньше, чем успеет полностью остыть.

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Для приготовления чесночного хлеба лучше всего подойдет французский багет. Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем предлагает быстрый и простой рецепт ароматного хлеба.

Ингредиенты:

1 багет

2 зубчика чеснока

185 г твердого сыра

50 г сливочного масла 82,5%

5 веточек укропа

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите чеснок, измельчите. Помойте укроп, отрежьте стебли, а зелень изрубите.

Твердый сыр нарежьте тонкими слайсами размером диаметр багета. Количество сыра регулируйте по вкусу.

Растопите сливочное масло на сковороде на маленьком огне. Следите, чтобы масло не пригорело. Снимите масло|масло| из огня, всыпьте чеснок и укроп, перемешайте.

В багете сделайте глубокие надрезы под углом 45 градусов, не дорезая до конца. Выложите багет на слой фольги.

В разрезы вложите слайсы сыра и полейте растопленным сливочным маслом с измельченным чесноком и укропом. Хорошо, если есть кулинарная кисточка, ею удобно распределять масло.

Заверните багет в фольгу, выложите на лист и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем дайте немного остыть и сразу подавайте к столу.

Напомним, как приготовить хлеб на сковороде.