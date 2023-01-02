Еда
Простой рецепт чесночного хлеба от Евгения Клопотенко
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Такая закуска исчезнет со стола раньше, чем успеет полностью остыть.
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Для приготовления чесночного хлеба лучше всего подойдет французский багет. Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем предлагает быстрый и простой рецепт ароматного хлеба.
Ингредиенты:
- 1 багет
- 2 зубчика чеснока
- 185 г твердого сыра
- 50 г сливочного масла 82,5%
- 5 веточек укропа
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите чеснок, измельчите. Помойте укроп, отрежьте стебли, а зелень изрубите.
- Твердый сыр нарежьте тонкими слайсами размером диаметр багета. Количество сыра регулируйте по вкусу.
- Растопите сливочное масло на сковороде на маленьком огне. Следите, чтобы масло не пригорело. Снимите масло|масло| из огня, всыпьте чеснок и укроп, перемешайте.
- В багете сделайте глубокие надрезы под углом 45 градусов, не дорезая до конца. Выложите багет на слой фольги.
- В разрезы вложите слайсы сыра и полейте растопленным сливочным маслом с измельченным чесноком и укропом. Хорошо, если есть кулинарная кисточка, ею удобно распределять масло.
- Заверните багет в фольгу, выложите на лист и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем дайте немного остыть и сразу подавайте к столу.
Напомним, как приготовить хлеб на сковороде.