Їжа
Простий рецепт часникового хліба від Євгена Клопотенка
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Така закуска зникне зі столу раніше, ніж встигне повністю охолонути.
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Для приготування часникового хліба найкраще використати французький багет. Знаменитий український кулінар і переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті пропонує швидкий і простий рецепт ароматного хліба.
Інгредієнти:
- 1 багет
- 2 зубчики часнику
- 185 г твердого сиру
- 50 г вершкового масла 82,5%
- 5 гілочок кропу
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистіть часник, подрібніть. Помийте кріп, відріжте стебла, а зелень порубайте.
- Твердий сир наріжте тонкими слайсами із діаметром багета. Кількість сиру регулюйте до смаку.
- Розтопіть вершкове масло на сковороді на маленькому вогні. Слідкуйте, щоб масло не пригоріло. Зніміть масло з вогню, всипте часник і кріп, перемішайте.
- У багеті зробіть глибокі надрізи під кутом 45 градусів, не дорізаючи до кінця. Викладіть багет на шар фольги.
- У розрізи вкладіть слайси сиру та полийте розтопленим вершковим маслом із подрібненим часником і кропом. Добре, якщо є кулінарний пензлик, ним зручно розподіляти олію.
- Загорніть багет у фольгу, викладіть на лист і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Потім дайте трохи охолонути й одразу подавайте до столу.