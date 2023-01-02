Простий рецепт часникового хліба від Євгена Клопотенка

Така закуска зникне зі столу раніше, ніж встигне повністю охолонути.

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Для приготування часникового хліба найкраще використати французький багет. Знаменитий український кулінар і переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті пропонує швидкий і простий рецепт ароматного хліба.

Інгредієнти:

1 багет

2 зубчики часнику

185 г твердого сиру

50 г вершкового масла 82,5%

5 гілочок кропу

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистіть часник, подрібніть. Помийте кріп, відріжте стебла, а зелень порубайте.

Твердий сир наріжте тонкими слайсами із діаметром багета. Кількість сиру регулюйте до смаку.

Розтопіть вершкове масло на сковороді на маленькому вогні. Слідкуйте, щоб масло не пригоріло. Зніміть масло з вогню, всипте часник і кріп, перемішайте.

У багеті зробіть глибокі надрізи під кутом 45 градусів, не дорізаючи до кінця. Викладіть багет на шар фольги.

У розрізи вкладіть слайси сиру та полийте розтопленим вершковим маслом із подрібненим часником і кропом. Добре, якщо є кулінарний пензлик, ним зручно розподіляти олію.

Загорніть багет у фольгу, викладіть на лист і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Потім дайте трохи охолонути й одразу подавайте до столу.

Як приготувати хліб на сковороді.