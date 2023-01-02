Праздничная закуска "Черепашки": сочное и вкусное мясо с грибами и сыром (видео)

Для приготовления этой закуски подойдет любое мясо.

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Нежное мясо, чернослив и сыр – составляющие вкуснейшей закуски на праздничный стол по рецепту известного кулинарного блогера Людмили Борщ. Для ее приготовления можно взять как свинину, так и курицу, индюшатину или говядину. Готовится блюдо просто, а вкус удивит всех гостей.

Мясная праздничная закуска "Черепашки"

Ингредиенты:

Мясо – 400 гр;

Лук – 1 шт (примерно 160 гр);

Шампиньоны свежие – 150 гр;

Чернослив – 190 гр;

Растительное масло для жарки;

Соль, перец, специи по вкусу.

Твердый сыр – 150 гр.

Для соуса:

Майонез – 3 ст. л;

Дижонская горчица – 2 ст. л;

Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем, порезать на куски, как на отбивные. Накрыть их пищевой пленкой и отбить с двух сторон. Луковицу порезать на кусочки. Шампиньоны помыть и нарезать на кусочки и отправить их на горячую сухую сковородку. Когда жидкость испариться, добавить немного растительного масла, порезанный лук, посолить, поперчить и всыпать любимые специи.

Жарить, пока лук не станет мягким.

Чернослив помыть, обсушить бумажным полотенцем, порезать на полоски.

Далее необходимо приготовить соус. Для этого майонез смешать с горчицей, добавить соль и перец и смешать до однородной массы.

Отбитое мясо выложить на противень, застеленный пергаментом. Пергаментную бумагу лучше брать хорошего качества, чтобы мясо к ней не прилипло.

Каждый кусочек мяса смазать соусом по всей поверхности. Сверху выложить грибы с луком, а затем – чернослив. Те, кто не любит чернослив, может заменить его курагой или миксом из сухофруктов.

Накрыть все фольгой, а в некоторых местах сделать дырочки зубочисткой. Отправить все в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Через 30 минут снять фольгу, каждый кусочек мяса посыпать тертым сыром и отправить в духовку еще на 15 минут.

Готовые "черепашки" выложить на блюдо, украсить зеленью и салатом и подавать на стол.

Напомним, как приготовить закуску "Елочки", а также салат "Граф", который украсит любой стол.