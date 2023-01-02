Праздничная закуска "Черепашки": сочное и вкусное мясо с грибами и сыром (видео)
Для приготовления этой закуски подойдет любое мясо.
Нежное мясо, чернослив и сыр – составляющие вкуснейшей закуски на праздничный стол по рецепту известного кулинарного блогера Людмили Борщ. Для ее приготовления можно взять как свинину, так и курицу, индюшатину или говядину. Готовится блюдо просто, а вкус удивит всех гостей.
Мясная праздничная закуска "Черепашки"
Ингредиенты:
- Мясо – 400 гр;
- Лук – 1 шт (примерно 160 гр);
- Шампиньоны свежие – 150 гр;
- Чернослив – 190 гр;
- Растительное масло для жарки;
- Соль, перец, специи по вкусу.
- Твердый сыр – 150 гр.
Для соуса:
- Майонез – 3 ст. л;
- Дижонская горчица – 2 ст. л;
- Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем, порезать на куски, как на отбивные. Накрыть их пищевой пленкой и отбить с двух сторон. Луковицу порезать на кусочки. Шампиньоны помыть и нарезать на кусочки и отправить их на горячую сухую сковородку. Когда жидкость испариться, добавить немного растительного масла, порезанный лук, посолить, поперчить и всыпать любимые специи.
Жарить, пока лук не станет мягким.
Чернослив помыть, обсушить бумажным полотенцем, порезать на полоски.
Далее необходимо приготовить соус. Для этого майонез смешать с горчицей, добавить соль и перец и смешать до однородной массы.
Отбитое мясо выложить на противень, застеленный пергаментом. Пергаментную бумагу лучше брать хорошего качества, чтобы мясо к ней не прилипло.
Каждый кусочек мяса смазать соусом по всей поверхности. Сверху выложить грибы с луком, а затем – чернослив. Те, кто не любит чернослив, может заменить его курагой или миксом из сухофруктов.
Накрыть все фольгой, а в некоторых местах сделать дырочки зубочисткой. Отправить все в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Через 30 минут снять фольгу, каждый кусочек мяса посыпать тертым сыром и отправить в духовку еще на 15 минут.
Готовые "черепашки" выложить на блюдо, украсить зеленью и салатом и подавать на стол.
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