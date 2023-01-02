Святкова закуска "Черепашки": соковите і смачне м'ясо з грибами та сиром (відео)

Для приготування цієї закуски підійде будь-яке м'ясо.

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Ніжне м'ясо, чорнослив і сир — складові найсмачнішої закуски на святковий стіл за рецептом відомої кулінарної блогерки Людмилі Борщ. Для її приготування можна взяти як свинину, так і курку, індичатину або яловичину. Готується страва просто, а смак здивує всіх гостей.

М'ясна святкова закуска "Черепашки"

Інгредієнти:

М'ясо — 400 гр;

Цибуля — 1 шт. (приблизно 160 гр);

Печериці свіжі — 150 гр;

Чорнослив — 190 гр;

Рослинна олія для смаження;

Сіль, перець, спеції до смаку;

Твердий сир — 150 гр.

Для соусу:

Майонез — 3 ст.л.;

Діжонська гірчиця — 2 ст.л.;

Сіль, перець до смаку.

Спосіб приготування:

М'ясо помити, обсушити паперовим рушником, нарізати на шматки, як на відбивні. Накрити їх харчовою плівкою та відбити з двох сторін. Цибулину порізати на шматочки. Печериці помити й нарізати на шматочки та відправити їх на гарячу суху сковорідку. Коли рідина випарується, додати трохи рослинної олії, порізану цибулю, посолити, поперчити і всипати улюблені спеції.

Смажити, поки цибуля не стане м'якою.

Чорнослив помити, обсушити паперовим рушником, порізати на смужки.

Далі необхідно приготувати соус. Для цього майонез змішати з гірчицею, додати сіль і перець та змішати до однорідної маси.

Відбите м'ясо викласти на лист, застелений пергаментом. Пергаментний папір краще брати хорошої якості, щоб м'ясо до нього не прилипло.

Кожен шматочок м'яса змастити соусом по всій поверхні. Зверху викласти гриби з цибулею, а потім чорнослив. Ті, хто не любить чорнослив, може замінити його курагою або міксом із сухофруктів.

Накрити все фольгою, а в деяких місцях зробити дірочки зубочисткою. Відправити все в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів. Через 30 хвилин зняти фольгу, кожен шматочок м'яса посипати тертим сиром і відправити в духовку ще на 15 хвилин.

Готові "черепашки" викласти на блюдо, прикрасити зеленню та салатом і подавати на стіл.

Нагадаємо, як приготувати закуску "Ялинки", а також салат "Граф", який прикрасить будь-який стіл.