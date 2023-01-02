Топ-3 ошибки при запекании рыбы в духовке
Если вы допустили при приготовлении определенных ошибок, ваше блюдо в итоге получится невкусным.
Для сохранения всех полезных свойств специалисты рекомендуют готовить рыбу в духовом шкафу. Но не всегда рыба, приготовленная таким образом получается вкусной и сочной.
Ошибки, которых следует избегать при запекании рыбы
Добавки
Если вы планируете запекать рыбу целиком, позаботьтесь о дополнительных специях. Это нужно для того, чтобы рыба была сочной.
Можно добавить к рыбе кусочки лимона, лука, зелени. Это позволит вашей готовой запеченной рыбе быть более сочной и ароматной.
Соблюдение температурного режима
Не забывайте предварительно прогреть духовой шкаф. Так ваша блюдо быстрее приготовится и будет более сочным.
Если поставить запекаться рыбу в непрогретый духовой шкаф, вы значительно увеличите время его приготовления и рискуете сделать сухой и невкусной.
Время
Рыба запекается достаточно быстро. Если передержать ее в духовом шкафу то есть риск, что она получится сухой. Оптимальное время для запекания рыбы – до 35 минут. В случае, если вы запекаете куски рыбы – нужно около 20 минут.
Напомним, рецепт рыбы под маринадом.