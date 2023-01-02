Топ 3 помилки під час запікання риби у духовці

Якщо ви припустилися у процесі приготування певних помилок, ваша страва зрештою вийде несмачною.

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Для збереження всіх корисних властивостей фахівці рекомендують готувати рибу в духовці. Але не завжди риба, приготована в такий спосіб виходить смачною і соковитою.

Помилки, яких слід уникати під час запікання риби

Добавки

Якщо ви плануєте запікати рибу цілком, подбайте про додаткові спеції. Це потрібно для того, щоб риба була соковитою.

Можна додати до риби шматочки лимона, цибулі, зелені. Це дозволить вашій готовій запеченій рибі бути соковитішою та ароматнішою.

Дотримання температурного режиму

Не забувайте попередньо прогріти духову шафу. Так ваша страва швидше приготується і буде соковитішою.

Якщо поставити запікатися рибу в непрогріту духовку, ви значно збільшите час її приготування і ризикуєте зробити сухою і несмачною.

Час

Риба запікається досить швидко. Якщо перетримати її в духовці, то є ризик, що вона вийде сухою. Оптимальний час для запікання риби — 35 хвилин. Якщо ви запікаєте шматки риби — потрібно приблизно 20 хвилин.

Нагадаємо, рецепт риби під маринадом.