Всегда получатся вкусными. Рецепт нежнейших домашних котлет

Кажется, что приготовить вкусные котлеты может любой, но есть несколько секретов.

Related video

Классические домашние котлеты кажутся тем самым блюдом, который может приготовить даже неопытный кулинар. Но если соблюдать рецептуру, то они точно получатся вкусными.

А если обжарить их на сковороде, а потом довести до готовности в духовке, то результат будет потрясающим. Если духовки нет, то можно просто накрыть сковороду крышкой и немного потомить котлетки на небольшом огне. Так они тоже получатся вкусными.

Домашние котлеты

Ингредиенты:

Мясной фарш — 500 гр;

Одна луковица;

Панировочные сухари – 50 гр;

Сливки -150 мл;

Одно яйцо;

Мука – 100 гр;

Соль, молотый черный перец, растительное масло.

Залейте панировочные сухари сливками и оставьте минут на десять, чтобы они размякли. Лук мелко порежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Фарш можно взять любой. Котлеты в любом случае получатся вкусными, но лучше брать смешанный: свиной и говяжий. Тогда котлеты точно получатся идеальными.

Смешайте фарш с размокшими сухарями, жареным луком, разбейте одно яйцо, посолите и поперчите фарш. Хорошо его вымешайте и даже отбейте, чтобы выпустить лишний воздух.

Формируйте котлетки, смочив руки холодной водой. Каждую котлетку обваляйте в муке и отправляйте на сковороду с разогретым маслом.

Жарить нужно до появления румяной корочки: по три минуты с каждой стороны.

Обжаренные котлеты переложите на противень, застеленный пергаментом и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Котлеты будут готовы через 15 минут.

Самый вкусный гарнир к котлетам, это, конечно, картофельное пюре. Как приготовить самое вкусное и воздушное картофельное пюре, Фокус уже рассказывал ранее.

Если пюре вы не любите, попробуйте приготовить перловку. Если ее тщательно промыть, а потом замочить в холодной воде на ночь, то у вас получится вкусный и полезный гарнир.