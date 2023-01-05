Завжди вийдуть смачними. Рецепт найніжніших домашніх котлет

Здається, що приготувати смачні котлети може будь-хто, але є кілька секретів.

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Класичні домашні котлети здаються тією стравою, яку може приготувати навіть недосвідчений кулінар. Але якщо дотримуватися рецептури, то вони точно вийдуть смачними.

А якщо обсмажити їх на сковороді, а потім довести до готовності в духовці, результат буде приголомшливим. Якщо духовки немає, можна просто накрити сковороду кришкою і трохи потримати котлетки на невеликому вогні. Так вони теж вийдуть смачними.

Домашні котлети

Інгредієнти:

М'ясний фарш — 500 гр;

Одна цибулина;

Панірувальні сухарі — 50 гр;

Вершки —150 мл;

Одне яйце;

Борошно — 100 г;

Сіль, мелений чорний перець, олія.

Залийте сухарі для паніровки вершками та залиште хвилин на десять, щоб вони розм'якли. Цибулю дрібно поріжте й обсмажте на олії до золотистого кольору.

Фарш можна взяти будь-який. Котлети в будь-якому випадку вийдуть смачними, але краще брати змішаний —свинячий і яловичий. Тоді котлети точно вийдуть ідеальними.

Змішайте фарш із сухими сухарями, смаженою цибулею, розбийте одне яйце, посоліть і поперчіть фарш. Добре його вимішайте й навіть відбийте, щоб випустити зайве повітря.

Формуйте котлетки, змочивши руки холодною водою. Кожну котлетку обваляйте в борошні та відправляйте на сковороду з розігрітою олією.

Смажити потрібно до появи рум'яної скоринки: по три хвилини з кожного боку.

Обсмажені котлети перекладіть на лист, застелений пергаментом і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів. Котлети будуть готові за 15 хвилин.

Найсмачніший гарнір до котлет, це, звичайно, картопляне пюре. Як приготувати найсмачніше та найповітряніше картопляне пюре, Фокус уже розповідав раніше.

Якщо пюре ви не любите, спробуйте приготувати перловку. Якщо її ретельно промити, а потім замочити в холодній воді на ніч, то у вас вийде смачний і корисний гарнір.