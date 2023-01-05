Низкокалорийный салат с крабовыми палочками: пошаговый рецепт

Калорийность этого блюда – всего 89 ккал.

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После новогодних и рождественский праздников многие задумываются о том, что пора сесть на диету и сбросить наеденные килограммы. Автор кулинарного блога под ником nat_alka21 предлагает приготовить салат калорийностью всего 89 ккал, который утолит голод, но не осядет на животе и на бедрах дополнительными граммами жира.

Салат с крабовыми палочками и болгарским перцем

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр;

Болгарский красный перец – 1 шт;

Помидоры крупные – 2 шт;

Твердый сыр – 50 гр;

Яйца – 2 шт;

Сметана – 4 ст. л;

Чеснок – 1 зубчик;

Зеленый лук и зеленый укроп;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Крабовые палочки, перец, помидоры и яйца порезать тонкой соломкой. На крупной терке натереть твердый сыр, чеснок выдавить, лук и укроп мелко порезать. Все ингредиенты сложить в глубокую миску, посолить, добавить сметану или йогурт и хорошо все перемешать. Перед подачей на стол переложить в салатницу.

Напомним, как приготовить полезный и яркий фитнес-салат, а также как быстро похудеть всего за несколько дней.