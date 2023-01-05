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Їжа

Низькокалорійний салат із крабовими паличками: покроковий рецепт

салат
Фото: nat_alka21/instagram

Калорійність цієї страви – лише 89 ккал.

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Після новорічних та різдвяних свят багато хто замислюється про те, що час сісти на дієту та скинути наїдені кілограми. Автор кулінарного блогу під ніком nat_alka21 пропонує приготувати салат калорійністю всього 89 ккал, який вгамує голод, але не осяде на животі і на стегнах додатковими грамами жиру.

Салат з крабовими паличками та болгарським перцем

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 200 г;
  • Болгарський червоний перець – 1 прим;
  • Помідори великі – 2 шт.;
  • Твердий сир – 50 г;
  • Яйця – 2 шт.;
  • Сметана – 4 ст. л;
  • Часник – 1 зубчик;
  • Зелена цибуля та зелений кріп;
  • Сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Крабові палички, перець, помідори та яйця порізати тонкою соломкою. На великій тертці натерти твердий сир, часник видавити, цибулю та кріп дрібно порізати. Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, посолити, додати сметану чи йогурт і добре перемішати. Перед подачею на стіл перекласти в салатницю.

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