Низькокалорійний салат із крабовими паличками: покроковий рецепт
Калорійність цієї страви – лише 89 ккал.
Після новорічних та різдвяних свят багато хто замислюється про те, що час сісти на дієту та скинути наїдені кілограми. Автор кулінарного блогу під ніком nat_alka21 пропонує приготувати салат калорійністю всього 89 ккал, який вгамує голод, але не осяде на животі і на стегнах додатковими грамами жиру.
Салат з крабовими паличками та болгарським перцем
Інгредієнти:
- Крабові палички – 200 г;
- Болгарський червоний перець – 1 прим;
- Помідори великі – 2 шт.;
- Твердий сир – 50 г;
- Яйця – 2 шт.;
- Сметана – 4 ст. л;
- Часник – 1 зубчик;
- Зелена цибуля та зелений кріп;
- Сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
Крабові палички, перець, помідори та яйця порізати тонкою соломкою. На великій тертці натерти твердий сир, часник видавити, цибулю та кріп дрібно порізати. Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, посолити, додати сметану чи йогурт і добре перемішати. Перед подачею на стіл перекласти в салатницю.
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