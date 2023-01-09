На завтрак. Рецепт соленых сырников с укропом
Всего несколько простых ингредиентов – и на вашем столе вкусный и сытный завтрак.
Классическое блюдо для завтрака, сладкие сырники, украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить немного по-другому, добавив десерту соленых ноток.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 400 г кисломолочного творога (9% жирности)
- 1 яйцо
- 3 ст. л. муки (+ дополнительно для панировки)
- 4 ст. л. подсолнечного масла
- 5 веточек укропа
- 1 ч. л. соли
Для начала нужно выложить в миску 400 г кисломолочного творога. Вбиваем сюда яйцо и всыпаем муку (три столовых ложки). Хорошо все мешаем.
После этого моем укроп, отделяем зелень от стеблей и мелко режем. Добавляем его в смесь вместе с чайной ложкой соли. Снова все тщательно смешиваем.
Присыпаем доску оставшейся мукой. Руки смазываем растительным маслом или водой и формируем из теста небольшие шарики. Следует их прижать и немного покрыть мукой, чтобы они держали форму.
Хорошо разогреваем сковороду и наливаем в нее понемногу масло.
Выкладываем соленые сырники на сковороду и жарим по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Готовые сырники можно выложить на бумажные полотенца, которые заберут лишний жир после жарки.
Напомним, как приготовить сырники без муки.
Также Фокус писал о рецепте мясного хлеба от Евгения Клопотенко.