На завтрак. Рецепт соленых сырников с укропом

Всего несколько простых ингредиентов – и на вашем столе вкусный и сытный завтрак.

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Классическое блюдо для завтрака, сладкие сырники, украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить немного по-другому, добавив десерту соленых ноток.

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г кисломолочного творога (9% жирности)

1 яйцо

3 ст. л. муки (+ дополнительно для панировки)

4 ст. л. подсолнечного масла

5 веточек укропа

1 ч. л. соли

Для начала нужно выложить в миску 400 г кисломолочного творога. Вбиваем сюда яйцо и всыпаем муку (три столовых ложки). Хорошо все мешаем.

После этого моем укроп, отделяем зелень от стеблей и мелко режем. Добавляем его в смесь вместе с чайной ложкой соли. Снова все тщательно смешиваем.

Присыпаем доску оставшейся мукой. Руки смазываем растительным маслом или водой и формируем из теста небольшие шарики. Следует их прижать и немного покрыть мукой, чтобы они держали форму.

Хорошо разогреваем сковороду и наливаем в нее понемногу масло.

Выкладываем соленые сырники на сковороду и жарим по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Готовые сырники можно выложить на бумажные полотенца, которые заберут лишний жир после жарки.

Напомним, как приготовить сырники без муки.

Также Фокус писал о рецепте мясного хлеба от Евгения Клопотенко.