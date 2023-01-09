На сніданок. Рецепт солоних сирників з кропом

Усього кілька простих інгредієнтів — і на вашому столі смачний та ситний сніданок.

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Класичну страву для сніданку, солодкі сирники, український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати трохи по-іншому, надавши десерту солоних ноток.

ІНГРЕДІЄНТИ

400 г кисломолочного сиру (9% жирності)

1 яйце

3 ст. л. борошна (+ додатково для панірування)

4 ст. л. соняшникової олії

5 гілочок кропу

1 ч. л. солі

Для початку потрібно викласти у миску 400 г кисломолочного сиру. Вбиваємо сюди ж яйце та всипаємо борошно (три столові ложки). Гарно все мішаємо.

Після цього миємо кріп, відділяємо зелень від стебел та дрібно ріжемо. Додаємо його до суміші разом з чайною ложкою солі. Знову все ретельно змішуємо.

Притрушуємо дошку борошном, що залишилося. Руки змащуємо олією чи водою та формуємо з тіста невеликі кульки. Варто їх притиснути та трохи покрити борошном, аби вони тримали форму.

Добре розігріваємо пательню та наливаємо в неї потрохи олію.

Викладаємо солоні сирники на пательню і смажимо по 2-3 хвилини з кожного боку на середньому вогні. Готові сирники можна викласти на паперові рушники, які заберуть зайвий жир після смаження.

Нагадаємо, як приготувати сирники без борошна.

Також Фокус писав про рецепт м'ясного хліба від Євгена Клопотенка.