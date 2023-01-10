Очень вкусно. Рецепт рыбных котлет с секретным ингредиентом

Рыбные котлеты можно приготовить из любой рыбы, но проще всего использовать минтай.

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Рыбные котлеты – это очень вкусное блюдо, которое многие опасаются готовить, потому что рыба ведет себя капризно: разваливается на сковороде, а если добавить слишком много прочих ингредиентов, что пропадает сам вкус рыбы.

В нашем варианте мы используем немного картофельного пюре, что поможет фаршу из минтая лучше держать форму. И хоть можно использовать любую рыбу, но минтай это недорогой и вкусный вариант. Не смотря на репутацию этой рыбы, которая считается не слишком изысканной.

Рыбные котлеты

Ингредиенты:

Филе минтая — 500 гр;

Картофель — 300 гр;

Мука — 4 ст. л.;

Сметана для соуса – 100 гр;

Майонез для соуса– 100 гр;

Растительное масло, зеленый лук, свежий укроп и петрушка.

Филе минтая мелко порубите, или измельчите в блендере. Картофель почистите и натрите на мелкой терке, или также измельчите в блендере, как на деруны.

Смешайте рыбный фарш, тертый картофель и муку. Посолите и поперчите. Вымесите фарш и сформируйте плоские котлетки.

Уберите их в холодильник на полчаса. Жарьте котлеты на растительном масле по три минуты с каждой стороны. К таким котлетам идеально подойдет простой соус с зеленью: смешайте майонез и сметану, добавьте мелко порубленную зелень, посолите и перемешайте. Можно приготовить соус из одной только сметаны, или замените ее несладким йогуртом.

Самый лучший гарнир к таким котлеткам – это картофельное пюре. И, чтобы сделать его вкусным, есть несколько секретов.

Также вы можете приготовить котлеты из мясного фарша. Фарш может быть любым и котлеты получатся очень вкусными.