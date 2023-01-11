Диетичная, но капризная. Как правильно варить гречку

Многие, собираясь сварить ту, или иную кашу, сталкиваются с проблемой: как ее варить и сколько брать воды.

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Гречка – это вкусная каша, которую часто готовят как гарнир и в качестве составляющей диетического питания. Она отлично сочетается с соусами, овощами, рыбой и мясом. А гречневая каша с котлетками – это вообще классика.

Гречка содержит значительное количество магния, который способствует повышению стрессоустойчивости и нормализации работы сердечно-сосудистой системы

Но чтобы сварить вкусную и рассыпчатую гречневую кашу нужно соблюдать несколько правил. И тогда у вас точно получится.

Для начала гречку нужно перебрать. Ну или хотя бы посмотреть на нее критически. Хоть сейчас производители и фасуют ее в практически идеальном виде, шелуха и веточки иногда все-таки попадаются.

Потом гречку нужно промыть. Она может быть в пыли после обработки и фасовки и это лучше убрать.

Воды для гречки используется в два раза больше. То есть на стакан крупы нужно взять два стакана воды. В таком случае гречка получится рассыпчатой. Если хотите более вязкую кашу – используйте на стакан воды больше.

Воду нужно посолить. На стакан гречневой крупы хватит полчайной ложечки соли. Но это не критично, гречку всегда можно досолить уже готовой.

После приготовления в гречку положите кусочек сливочного масла и оставьте под крышкой на несколько минут — это сделает кашу более нежной и ароматной.

Как варить гречку в кастрюле

Положите промытую крупу в кастрюлю с толстым дном и залейте водой. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15–20 минут. Можно закинуть гречку в уже кипящую воду. В таком случае время приготовления не меняется, но убавлять огонь надо сразу после добавления крупы.

Можно поджарить гречку на раскаленной сухой сковороде около пяти минут, постоянно помешивая. Это придаст ей ореховый аромат и уменьшит время приготовления.

Можно после закипания воды с гречкой добавить столовую ложку растительного масла, это сделает ее более рассыпчатой и ароматной.

Ранее мы уже рассказывали, как правильно варить перловку, крупу с незаслуженно плохой репутацией. Просто в детском саду и в армии, где ею часто кормили, кашу частенько готовили неправильно. И она получилась невкусной.

И если вы приготовили гречку, вам понадобится идеальный компаньон – котлеты. Попробуйте приготовить вкусные рыбные котлеты с секретным ингредиентом.