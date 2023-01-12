Оливье в форме роллов: необычное оформление любимого салата

Такая подача популярного салата удивит гостей.

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Салат "Оливье" – один из самых любимых у многих украинцев, и вариантов его приготовления великое множество. Однако существуют варианты не только ингредиентов, но и оформления блюда. В блоге "Ваш кулинар" предложили очень необычное решение, как подать салат так, чтобы удивить гостей, – приготовить его в форме роллов.

Оливье-роллы

Ингредиенты:

Колбаса;

Картофель;

Соленые огурцы;

Морковь;

Перепелиные яйца;

Майонез.

Способ приготовления:

Картофель и морковь отварить, остудить и почистить, перепелиные яйца отварить, почистить.

Колбасу нарезать слайсами и разложить на коврик для суши, застеленный пищевой пленкой. Картофель натереть на терке или порезать мелкими кубиками и разложить ровным слоем на колбасу, посолить, покрыв сеточкой из майонеза. Сверху положить соленые огурцы и отварную морковь, тоже натертую на крупной терке. Подсолить, смазать майонезом.

Сверху выложить целые перепелиные яйца.

Затем все аккуратно свернуть в ролл и нарезать. Каждый кусочек можно украсить капелькой майонеза.

Напомним, как правильно сварить рис для суши, а также суши-торт.