Оливье в форме роллов: необычное оформление любимого салата
Такая подача популярного салата удивит гостей.
Салат "Оливье" – один из самых любимых у многих украинцев, и вариантов его приготовления великое множество. Однако существуют варианты не только ингредиентов, но и оформления блюда. В блоге "Ваш кулинар" предложили очень необычное решение, как подать салат так, чтобы удивить гостей, – приготовить его в форме роллов.
Оливье-роллы
Ингредиенты:
- Колбаса;
- Картофель;
- Соленые огурцы;
- Морковь;
- Перепелиные яйца;
- Майонез.
Способ приготовления:
Картофель и морковь отварить, остудить и почистить, перепелиные яйца отварить, почистить.
Колбасу нарезать слайсами и разложить на коврик для суши, застеленный пищевой пленкой. Картофель натереть на терке или порезать мелкими кубиками и разложить ровным слоем на колбасу, посолить, покрыв сеточкой из майонеза. Сверху положить соленые огурцы и отварную морковь, тоже натертую на крупной терке. Подсолить, смазать майонезом.
Сверху выложить целые перепелиные яйца.
Затем все аккуратно свернуть в ролл и нарезать. Каждый кусочек можно украсить капелькой майонеза.
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