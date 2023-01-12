Олів'є у формі ролів: незвичайне оформлення улюбленого салату

Така подача популярного салату здивує гостей.

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Салат "Олів'є" — один із найулюбленіших у багатьох українців, і варіантів його приготування безліч. Однак існують варіанти не лише інгредієнтів, а й оформлення страви. У блозі "Ваш кулінар" запропонували дуже незвичайне рішення, як подати салат так, щоб здивувати гостей — приготувати його у формі ролів.

Олів'є-роли

Інгредієнти:

ковбаса;

картопля;

солоні огірки;

морква;

перепелині яйця;

майонез.

Спосіб приготування:

Картоплю та моркву відварити, остудити та почистити, перепелині яйця відварити, почистити.

Ковбасу нарізати слайсами та розкласти на килимок для суші, застелений харчовою плівкою. Картоплю натерти на тертці або нарізати дрібними кубиками і розкласти рівним шаром на ковбасу, посолити, покривши сіточкою з майонезу. Зверху покласти солоні огірки та відварену моркву, теж натерту на великій тертці. Підсолити, змастити майонезом.

Зверху викласти цілі перепелині яйця.

Потім все обережно згорнути у рол та нарізати. Кожен шматочок можна прикрасити крапелькою майонезу.

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