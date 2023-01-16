Питательный и полезный белковый салат: простой рецепт (видео)
Такой салат будет вкусным как в теплом виде, так и поданный на стол холодным.
Сытный и вкусный белковый салат, который наверняка понравится всем, кто его попробует, предлагает попробовать приготовить кулинарный блогер Кристина Азизян, опубликовав соответствующий рецепт в Instagram. Такое блюдо станет не только украшением любого праздничного стола, но и разнообразит повседневное меню.
Салат с грибами и курицей
Ингредиенты:
- Свежие (или консервированные) шампиньоны – 300 гр;
- Курина грудка отваренная – 150-200 гр;
- Маринованные огурцы – 2-3 шт;
- Грецкие или кедровые орехи – 20 гр;
- Зерна граната (по желанию).
Для заправки:
- Сметана – 2 ст. л;
- Горчица – 1 ч. л;
- Соль, черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления:
Грибы порезать и вместе с порезанным полукольцами луком жарить до готовности, посолив и поперчив.
Куриную грудку порезать кубиками или порвать руками на волокна, маринованные огурцы нарезать тонкими полосками или кубиками, грецкие орехи измельчить.
Все ингредиенты смешать в миске, заправить, смешав сметану и горчицу, посолить по вкусу. Такой салат будет вкусным как в теплом виде, так и холодным.
Напомним, ранее Фокус рассказывал, как приготовить салат "Мирабелла", а также питательный салат с красной рыбой.