Поживний і корисний білковий салат: простий рецепт (відео)

Такий салат буде смачним як у теплому вигляді, так і поданий на стіл холодним.

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Поживний і смачний білковий салат, який, напевно, сподобається всім, хто його спробує, пропонує приготувати кулінарна блогерка Крістіна Азізян, опублікувавши відповідний рецепт в Instagram. Така страва стане не лише прикрасою будь-якого святкового столу, а й урізноманітнить повсякденне меню.

Салат із грибами та куркою

Складові:

Свіжі (або консервовані) печериці — 300 г;

Куряна грудка відварена — 150-200 гр;

Мариновані огірки — 2-3 шт.;

Волоські або кедрові горіхи — 20 гр;

Зерна граната (за бажанням).

Для заправки:

Сметана — 2 ст.л.;

Гірчиця — 1 ч.л.;

Сіль, чорний мелений перець до смаку.

Спосіб приготування:

Гриби порізати й разом із порізаною півкільцями цибулею смажити до готовності, посоливши та поперчивши.

Курячі грудки порізати кубиками або порвати руками на волокна, мариновані огірки нарізати тонкими смужками або кубиками, волоські горіхи подрібнити.

Усі інгредієнти змішати в мисці, заправити, змішавши сметану та гірчицю, посолити до смаку. Такий салат буде смачним як у теплому вигляді, так і холодним.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як приготувати салат "Мірабелла", а також поживний салат із червоною рибою.