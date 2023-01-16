Рецепт мороженого "Макфлурри" всего из двух ингредиентов
Такое мороженое получается вкусным и не требует особых усилий для приготовления.
Мороженное "Макфлурри" из McDonald’s – одна из самых популярных позиций в популярной сети ресторанов быстрого питания. Приготовить его очень просто можно и в домашних условиях, причем для этого необходимо всего пара ингредиентов. Быстрый рецепт будет под силу даже детям.
Мороженое "Макфлурри"
Ингредиенты:
- Сливки (33%) – 200 мл.
- Сгущенное молоко – 100 мл.
Способ приготовления:
Охлажденные сливки взбить миксером до загустения, а затем, продолжая взбивать, добавить сгущенное молоко и взбивать еще пару минут.
Полученную массу переложить в кондитерский мешок с любой насадкой, Можно выдавить его в вафельные трубочки-конусы или просто в креманки, украсить топингом, шоколадом, крошкой из печенья, драже или чем-то по своему вкусу.
Поставить мороженое в холодильник на 15-20 минут. Вкусный десерт готов.
Ранее Фокус неоднократно рассказывал о том, как приготовить мороженое своими руками, причем это как быстрые рецепты, так и более затратные по времени. Очень вкусным получаются домашний пломбир, а также сливочное мороженое, на приготовление которого уйдет всего 15 минут, а вкус порадует.