Рецепт мороженого "Макфлурри" всего из двух ингредиентов

Такое мороженое получается вкусным и не требует особых усилий для приготовления.

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Мороженное "Макфлурри" из McDonald’s – одна из самых популярных позиций в популярной сети ресторанов быстрого питания. Приготовить его очень просто можно и в домашних условиях, причем для этого необходимо всего пара ингредиентов. Быстрый рецепт будет под силу даже детям.

Мороженое "Макфлурри"

Ингредиенты:

Сливки (33%) – 200 мл.

Сгущенное молоко – 100 мл.

Способ приготовления:

Охлажденные сливки взбить миксером до загустения, а затем, продолжая взбивать, добавить сгущенное молоко и взбивать еще пару минут.

Полученную массу переложить в кондитерский мешок с любой насадкой, Можно выдавить его в вафельные трубочки-конусы или просто в креманки, украсить топингом, шоколадом, крошкой из печенья, драже или чем-то по своему вкусу.

Поставить мороженое в холодильник на 15-20 минут. Вкусный десерт готов.

Ранее Фокус неоднократно рассказывал о том, как приготовить мороженое своими руками, причем это как быстрые рецепты, так и более затратные по времени. Очень вкусным получаются домашний пломбир, а также сливочное мороженое, на приготовление которого уйдет всего 15 минут, а вкус порадует.