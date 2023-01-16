Рецепт морозива "Макфлурі" всього з двох інгредієнтів

Таке морозиво виходить смачним і не потребує особливих зусиль для приготування.

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Морозиво "Макфлурі" з McDonald's — одна з найпопулярніших позицій у популярній мережі ресторанів швидкого харчування. Приготувати його дуже просто можна й у домашніх умовах, причому для цього потрібно всього кілька інгредієнтів. Швидкий рецепт під силу навіть дітям.

Морозиво "Макфлурі"

Інгредієнти:

вершки (33%) — 200 мл;

згущене молоко — 100 мл.

Спосіб приготування:

Охолоджені вершки збити міксером до загустіння, а потім, продовжуючи збивати, додати згущене молоко, і збивати ще кілька хвилин.

Отриману масу перекласти в кондитерський мішок із будь-якою насадкою, можна видавити його у вафельні трубочки-конуси або просто в креманки, прикрасити топінгом, шоколадом, крихтою з печива, драже або чимось на свій смак.

Поставити морозиво у холодильник на 15-20 хвилин. Смачний десерт готовий.

Раніше Фокус неодноразово розповідав про те, як приготувати морозиво своїми руками, причому це як швидкі рецепти, так і витратніші за часом. Дуже смачним виходять домашній пломбір, а також вершкове морозиво, на приготування якого піде всього 15 хвилин, а смак порадує.