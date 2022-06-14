Вершкове морозиво за 15 хвилин: смачний десерт від Євгена Клопотенка

Мінімум продуктів і витрат часу подарують результат, який перевершить усі очікування.

Коли за вікном +30, найкраще, що освіжить у таку погоду та подарує задоволення, — кулька смачного вершкового морозива. Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує рецепт чудового десерту, на приготування якого знадобиться зовсім небагато часу, а результат та якість приємно порадують.

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Вершкове морозиво

Інгредієнти:

молоко — 420 мл;

цукор — 120 г;

яйця — 2 шт;

вершки (33%) — 120 мл.

Спосіб приготування:

У досить глибокі мисці добре перемішати цукор з яйцями і злегка збити вінчиком, проте не потрібно доводити яйця до стану піни. Далі взяти молоко та нагріти його приблизно до 60 градусів. Якщо немає термометра, щоб виміряти його температуру, то гріти доти, доки не з'явиться перша пара. Потім тепле молоко змішати із яєчною сумішшю.

Отриману масу помістити в сотейник і варити на мінімальному вогні до 82 градусів. У разі відсутності термометра орієнтуватися на той момент, коли суміш почне густіти. При цьому помішувати дерев'яною або силіконовою лопаткою потрібно дуже ретельно до самого дна сотейника.

Потім масу зняти з вогню, щоб вона охолонула, і вже після цього влити в неї вершки і перекласти все в морожницю або в пластиковий контейнер із кришкою і, закривши його, поставити в морозилку. Через пів години масу дістати та перемішати та повторити процедуру ще чотири рази кожні 30 хвилин. Це необхідно, щоб у готовому морозиві не утворилися кристали.

Перемішавши масу востаннє, залишити в холодильнику на 6-8 годин.

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