Сливочное мороженое за 15 минут: вкусный десерт от Евгения Клопотенко

Минимум продуктов и затрат времени подарят результат, который превзойдет все ожидания.

Когда за окном +30, лучшее, что освежит в такую погоду и подарит удовольствие, – шарик вкусного сливочного мороженого. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает рецепт отличного десерта, на приготовление которого понадобится совсем немного времени, а результат и качество приятно порадуют.

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Сливочное мороженое

Ингредиенты:

Молоко – 420 мл;

Сахар – 120 гр;

Яйца – 2 шт;

Сливки (33%) – 120 мл.

Способ приготовления:

В достаточно глубокой миске хорошо перемешать сахар с яйцами и слегка взбить венчиком, однако не нужно доводить яйца до состояния пены. Далее взять молоко и нагреть его примерно до 60 градусов. Если нет термометра, чтобы измерить его температуру, то греть до тех пор, пока не появится первый пар. Затем теплое молоко смешать с яичной смесью.

Полученную массу поместить в сотейник и варить на минимальном огне до 82 градусов. В случае отсутствия термометра ориентироваться на тот момент, когда смесь начнет густеть. При этом помешивать деревяной или силиконовой лопаткой нужно очень тщательно, до самого дна сотейника.

Затем получившуюся массу снять с огня, чтобы она остыла, и уже после этого влить в нее сливки и переложить все в мороженицу или в пластиковый контейнер с крышкой и, закрыв его, поставить в морозилку. Через полчаса массу достать и перемешать и повторить процедуру еще четыре раза каждые 30 минут. Это необходимо, чтобы в готовом мороженом не образовались кристаллы.

Перемешав массу в последний раз, оставить ее в холодильнике на 6-8 часов.

Для тех, кто любит шоколадное мороженое, предлагаем воспользоваться соответствующим рецептом, а также напоминаем, как приготовить домашний пломбир и фруктовый лед.