Сытный ужин. Рецепт запеченной курицы с овощами

Это простой рецепт из французской кухни. Курице пикантность придают лук и сельдерей.

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Запеченная курица с овощами — это классический французский рецепт. Хотя сами французы считают, что это "курица по-английски". Приготовленная по этому рецепту курица получается очень нежной и вкусной. А овощи и ароматная начинка придают ей потрясающий вкус.

Запеченная курица с овощами

Ингредиенты:

Курица — 1,3 кг;

Одна красная луковица;

Одна обычная луковица;

Четыре зубка чеснока;

Петрушка — 20 гр;

Одна морковка;

Сливочное масло – 50 гр;

Один стебель сельдерея;

Растительное масло, соль, тимьян.

Курицу нужно избавить от лишнего жира в брюшке и на грудке. Чтобы убрать жир с грудки, но сохранить кожу, ее нужно надрезать на спинке, вывернуть, чтобы срезать жир, а потом натянуть обратно.

Главное, приготовить ароматную начинку для курочки. Для этого мелко нарежьте красную луковицу и чеснок, притомите до мягкости на сливочном масле. Перемешайте с мелко нарубленной петрушкой и нафаршируйте курицу. Главное, наполнять наполовину, чтобы мясо прожарилось. Туда же положите кусочек сливочного масла. Далее вооружитесь кулинарной нитью и свяжите ножки, также отрежьте самые тонкие части крыльев, а остальные крылышки также привяжите к тушке. Это делается для того, чтобы все птица прожарилась и приготовилась равномерно.

Потом обжарьте курицу со всех сторон на растительном масле, пока кожица не зарумянится и положите ее на противень. На той же сковороде притомите крупно нарезанные овощи: сельдерей, морковь и обычный лук. Обложите ими тушку курицы на противне, присыпьте тимьяном и запекайте в духовке при температуре 180 градусов около часа. Курица будет готова, когда из ее мясистых частей вроде бедра будет выделяться при прокалывании только прозрачный сок.

Из куриной грудки также можно приготовить прекрасную альтернативу колбасе – пастрому. И отличный шницель в сухарях с приправами. Шницель – тонко отбитый кусок мяса в панировке, — можно приготовить из любого мяса.