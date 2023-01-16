Ситна вечеря. Рецепт запеченої курки з овочами
Це простий рецепт із французької кухні. Курці пікантність надають цибуля та селера.
Запечена курка з овочами – це класичний французький рецепт. Хоча самі французи вважають, що це "курка по-англійськи". Приготовлена за цим рецептом курка виходить дуже ніжною та смачною. А овочі та ароматна начинка надають їй приголомшливий смак.
Запечена курка з овочами
Складові:
- Курка — 1,3 кг;
- Одна червона цибулина;
- Одна звичайна цибулина;
- Чотири зубчики часнику;
- Петрушка — 20 гр;
- Одна морквина;
- Вершкове масло – 50 гр;
- Одне стебло селери;
- Рослинна олія, сіль, чебрець.
Курку потрібно позбавити зайвого жиру в черевці та на грудці. Щоб усунути жир з грудки, але зберегти шкіру, її потрібно надрізати на спинці, вивернути, щоб зрізати жир, а потім натягнути назад.
Головне — приготувати запашну начинку для курочки. Для цього дрібно наріжте червону цибулину та часник, притоміть до м'якості на вершковому маслі. Перемішайте з дрібно нарізаною петрушкою і нафаршируйте курку. Головне — наповнювати наполовину, щоб м'ясо просмажилося. Туди ж покладіть шматочок вершкового масла. Далі озбройтеся кулінарною ниткою і зв'яжіть ніжки, відріжте найтонші частини крил, а інші крильця також прив'яжіть до тушки. Це робиться для того, щоб весь птах засмажився і приготувався рівномірно.
Потім обсмажте курку з усіх боків на олії, поки шкірка не зарум'яниться і покладіть її на деко. На тій же сковороді підсмажте нарізані великими шматочками овочі: селеру, моркву та звичайну цибулю. Обкладіть ними тушку курки на деку, присипте чебрецем і запікайте в духовці при температурі 180 градусів близько години. Курка буде готова, коли з її м'ясистих частин на кшталт стегна виділятиметься при проколюванні лише прозорий сік.
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