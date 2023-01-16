Ситна вечеря. Рецепт запеченої курки з овочами

Це простий рецепт із французької кухні. Курці пікантність надають цибуля та селера.

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Запечена курка з овочами – це класичний французький рецепт. Хоча самі французи вважають, що це "курка по-англійськи". Приготовлена за цим рецептом курка виходить дуже ніжною та смачною. А овочі та ароматна начинка надають їй приголомшливий смак.

Запечена курка з овочами

Складові:

Курка — 1,3 кг;

Одна червона цибулина;

Одна звичайна цибулина;

Чотири зубчики часнику;

Петрушка — 20 гр;

Одна морквина;

Вершкове масло – 50 гр;

Одне стебло селери;

Рослинна олія, сіль, чебрець.

Курку потрібно позбавити зайвого жиру в черевці та на грудці. Щоб усунути жир з грудки, але зберегти шкіру, її потрібно надрізати на спинці, вивернути, щоб зрізати жир, а потім натягнути назад.

Головне — приготувати запашну начинку для курочки. Для цього дрібно наріжте червону цибулину та часник, притоміть до м'якості на вершковому маслі. Перемішайте з дрібно нарізаною петрушкою і нафаршируйте курку. Головне — наповнювати наполовину, щоб м'ясо просмажилося. Туди ж покладіть шматочок вершкового масла. Далі озбройтеся кулінарною ниткою і зв'яжіть ніжки, відріжте найтонші частини крил, а інші крильця також прив'яжіть до тушки. Це робиться для того, щоб весь птах засмажився і приготувався рівномірно.

Потім обсмажте курку з усіх боків на олії, поки шкірка не зарум'яниться і покладіть її на деко. На тій же сковороді підсмажте нарізані великими шматочками овочі: селеру, моркву та звичайну цибулю. Обкладіть ними тушку курки на деку, присипте чебрецем і запікайте в духовці при температурі 180 градусів близько години. Курка буде готова, коли з її м'ясистих частин на кшталт стегна виділятиметься при проколюванні лише прозорий сік.

З курячої грудки також можна приготувати чудову альтернативу ковбасі – пастрому. І чудовий шніцель у сухарях із приправами. Шніцель – тонко відбитий шматок м'яса в паніровці, можна приготувати з будь-якого м'яса.