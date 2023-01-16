Диетический салат из свеклы с гранатом и орехами: пошаговый рецепт

Салат обладает полезными свойствами и идеально подходит для печени и мозга.

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Салат из свеклы с орехами и чесноком – не только вкусный, но и полезный, к тому же не сказывается на фигуре, а напротив, помогает сбросить лишние килограммы. Как его приготовить, рассказала в своем Instagram кулинарный блогер Кристина Азизян. Такой салат очень полезен для мозга, печени и кишечника.

Вкусный и полезный салат из свеклы с орехами

Ингредиенты:

Свекла среднего размера – 3-4 шт;

Грецкие орехи – 50-70 гр;

Петрушка – 1 пучок;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Нежирная сметана – 1-2 ст. л;

Гранат – 1 шт;

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу отварить в воде на протяжении 20 минут, остудить и натереть на крупной терке или порезать тонкими длинными брусочками. Для большей пользы можно приготовить взять сырую или запеченную свеклу. Далее необходимо мелко порезать петрушку, измельчить орехи, очистить гранат. Свеклу, зерна граната, орехи и зелень перемешать в миске, добавить пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить, все хорошо перемешать и заправить сметаной.

В качестве заправки можно взять и оливковое масло с лимонным соком.

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