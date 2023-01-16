Дієтичний салат із буряка з гранатом і горіхами: покроковий рецепт

Салат має корисні властивості й ідеально підходить для печінки та мозку.

Related video

Салат із буряка з горіхами та часником — не тільки смачний, а й корисний, до того ж не позначається на фігурі, а навпаки допомагає скинути зайві кілограми. Як його приготувати, розповіла у своєму Instagram кулінарна блогерка Крістіна Азізян. Такий салат дуже корисний для мозку, печінки та кишечника.

Смачний і корисний салат із буряка з горіхами

Складові:

Буряк середнього розміру — 3-4 шт.;

Волоські горіхи — 50-70 гр;

Петрушка — 1 пучок;

Часник — 2-3 зубчики;

Нежирна сметана — 1-2 ст.л.;

Гранат — 1 шт.;

Сіль і чорний мелений перець до смаку.

Спосіб приготування:

Буряк відварити у воді протягом 20 хвилин, остудити й натерти на великій тертці або нарізати довгими тонкими брусочками. Для більшої користі можна взяти сирі або запечені буряки. Далі необхідно дрібно нарізати петрушку, подрібнити горіхи, очистити гранат. Буряк, зерна граната, горіхи та зелень перемішати в мисці, додати пропущений через прес часник, посолити, поперчити, все добре перемішати та заправити сметаною.

Як заправку можна взяти й оливкову олію з лимонним соком.

Раніше Фокус писав, як приготувати поживний і смачний білковий салат із куркою та грибами.