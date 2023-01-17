Недорого и вкусно. Рецепт запеченной в духовке скумбрии

Для того, чтобы приготовить эту рыбу вкусно, понадобится минимум ингредиентов.

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Зачастую, чтобы приготовить вкусное блюдо, требуется минимум ингредиентов и еще меньше усилий. И результат вас удивит.

Это касается и скумбрии. Она не считается слишком деликатесной рыбой, но она жирная, со своим особенным вкусом, хороша практически в любом виде. И если запечь ее в духовке – то получится вкусное и полезное блюдо.

Запеченная скумбрия

Ингредиенты:

Свежая скумбрия — 3 штуки;

Одна луковица;

Два лимона;

Петрушка, молотый черный перец, соль.

Промойте скумбрию, очистите от остатков внутренностей, обсушите полотенцами. Нарежьте лук тонкими полукольцами и сложите в мисочку. Выдавите на него сок одного лимона. Чтобы получить больше сока, просто слегка нагрейте лимон в микроволновке.

Сделайте на тушке скумбрии неглубокие надрезы. Посолите и поперчите ее внутри и снаружи. И заполните брюшко луком с лимонным соком.

Второй лимон нарежьте тонкими ломтиками и вставьте их в разрезы на тушке.

Противень застелите пергаментом, выложите на него оставшиеся ломтики лимона и уложите сверху рыбу. Запекайте в разогретой до 220 градусов около 15 минут.

Готовую скумбрию посыпьте мелко нарезанной петрушкой.

Также из морской рыбы вроде минтая вы можете приготовить вкуснейшие рыбные котлеты. Пикантности им придаст секретный ингредиент.