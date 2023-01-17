Недорого та смачно. Рецепт запеченої в духовці скумбрії

Для того, щоб приготувати цю рибу смачно, знадобиться мінімум інгредієнтів.

Related video

Найчастіше, щоб приготувати смачну страву, потрібно мінімум інгредієнтів і ще менше зусиль. І результат вас здивує.

Це стосується й скумбрії. Вона не вважається надто делікатесною рибою, але вона жирна, зі своїм особливим смаком, гарна практично в будь-якому вигляді. І якщо запекти її в духовці, то вийде смачна та корисна страва.

Запечена скумбрія

Складові:

Свіжа скумбрія — 3 штуки;

Одна цибулина;

Два лимони;

Петрушка, мелений чорний перець, сіль.

Промийте скумбрію, очистіть від залишків нутрощів, обсушіть рушниками. Наріжте цибулю тонкими півкільцями та складіть у миску. Видавіть на нього сік одного лимона. Щоб отримати більше соку, просто злегка нагрійте лимон у мікрохвильовій печі.

Зробіть на тушці скумбрії неглибокі надрізи. Посоліть і поперчіть її всередині та зовні. І заповніть черевце цибулею з лимонним соком.

Другий лимон наріжте тонкими скибочками та вставте їх у розрізи на тушці.

Деко застеліть пергаментом, викладіть на нього скибочки лимона, що залишилися, і покладіть зверху рибу. Запікайте в розігрітій до 220 градусів близько 15 хвилин.

Готову скумбрію посипте дрібно нарізаною петрушкою.

Також із морської риби на зразок минтаю ви можете приготувати смачні рибні котлети. Пікантності їм надасть секретний інгредієнт.