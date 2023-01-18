Салат "Апельсиновая долька": простое и красивое блюдо из доступных продуктов

Главное в приготовлении такого салата – его правильное оформление.

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Красиво оформленный вкусный салат добавит еще больше аппетита и станет украшением любого стола. Рекомендуем приготовить салат в виде апельсиновой дольки по рецепту из блога "Вкусные рецепты". Он готовится очень просто, а его внешний вид впечатлит всех: и родных, и гостей.

Салат "Апельсиновая долька"

Ингредиенты:

Морковь – 1 шт;

Лук репчатый – 1-2 шт;

Картофель – 1 шт;

Куриное филе – 1 шт;

Огурцы маринованные – 1-2 шт;

Сыр твердый – 150 гр;

Майонез – 100 гр.

Способ приготовления:

Картофель и морковь отварить в подсоленной воде, остудить, очистить от кожуры. Картофель натереть на крупной терке и выложить на плоское блюдо в форме дольки апельсина, покрыть майонезной сеточкой.

Вареное куриное филе порезать мелкими кубиками и выложить следующим слоем на картофель, подсолить и снова покрыть майонезом.

Репчатый лук нарезать кубиками, выложить сверху на мясо и нанести майонезную сеточку. Для тех, кто не любит горький лук, рекомендуем ненадолго залить его кипятком, чтобы ушла горечь.

Далее идет слой маринованный огурцов, также нарезанных на мелкие кубики. Смазать их сверху майонезом.

Морковь натереть на мелкой терке, выложить ею внешнюю сторону дольки. Всю остальную часть покрыть натертым твердым сыром и сделать морковью сегменты. Салату дать постоять некоторое время в холодильнике, чтобы он лучше пропитался.

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