Салат "Апельсинова долька": проста й красива страва з доступних продуктів

Головне в приготуванні такого салату —його правильне оформлення.

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Гарно оформлений смачний салат додасть ще більше апетиту й стане прикрасою будь-якого столу. Рекомендуємо приготувати салат у вигляді апельсинової дольки за рецептом із блогу "Смачні рецепти". Він готується дуже просто, а його зовнішній вигляд вразить усіх: і рідних, і гостей.

Салат "Апельсинова долька"

Складові:

Морква — 1 шт.;

Цибуля ріпчаста — 1-2 шт.;

Картопля — 1 шт.;

Куряче філе — 1 шт.;

Огірки мариновані — 1-2 шт.;

Сир твердий — 150 гр;

Майонез — 100 гр.

Спосіб приготування:

Картоплю та моркву відварити в підсоленій воді, остудити, очистити від шкірки. Картоплю натерти на великій тертці та викласти на плоске блюдо у формі дольки апельсина, покрити майонезною сіточкою.

Варене філе куряче порізати дрібними кубиками та викласти наступним шаром на картоплю, підсолити й знову покрити майонезом.

Цибулю нарізати кубиками, викласти зверху на м'ясо та нанести майонезну сіточку. Для тих, хто не любить гірку цибулю, рекомендуємо ненадовго залити її окропом, щоб вийшла гіркота.

Далі йде шар маринований огірків, також нарізаних на дрібні кубики. Змастити їх зверху майонезом.

Моркву натерти на дрібній тертці, викласти зовнішню сторону дольки. Решту покрити натертим твердим сиром і зробити морквою сегменти. Салату дати постояти деякий час у холодильнику, щоб він краще просочився.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Соняшник", а також оригінальну закуску "Ялинки".