Вкусная классика. Рецепт наваристого суп с клецками

Этот простой суп с вкусными клецками приятно разнообразит ваше меню.

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Куриный суп с клецками готовится очень просто. И отлично согревает зимними вечерами. А многие даже приписывают ему лечебные свойства, ведь при простуде многим обычно готовили чай с малиной и обязательный куриный супчик.

Готовится он просто и быстро, главное, приготовить куриный бульон. Ранее Фокус уже рассказывал, как сварить идеальный бульон, который можно использовать для супов и соусов. А потом приготовить тесто для клецок. Они выручат, когда хочется дополнить свой бульон чем-то более ощутимым, но лапшу готовить нет сил и времени.

Куриный суп с клецками

Ингредиенты:

Куриный бульон — 2 л;

Четыре картофелины;

Одна морковь;

Одна луковица;

Два яйца;

Молоко — 60 мл;

Сливочное масло — 70 гр;

Мука — 85 гр;

Манка – 30 гр;

Петрушка, укроп, соль, молотый черный перец, растительное масло.

Приготовьте овощи: помойте и почистите морковку и картошку. Морковку натрите на крупной терке, или порежьте маленькими кубиками, картофель порежьте небольшими кубиками, а лук очистите и мелко нарежьте.

Куриный бульон доведите до кипения, бросьте в него картошку и варите минут пятнадцать.

Лук и морковку пассеруйте на растительном масле пока они не станут мягкими, добавьте в бульон к картошке. Посолите и поперчите.

Растопите сливочное масло на слабом огне, разделите яйца на желтки и белки. Желтки взбейте с молоком, осторожно влейте растопленное масло и хорошенько перемешайте венчиком.

Белки взбейте с щепоткой соли в пышную пену и перемешайте их с желтками с молоком и маслом. Добавьте манку и муку и перемешайте. Оставьте минут на двадцать. Тесто получится не слишком густое, скорей консистенции густой сметаны.

Теперь самое интересное: приготовление клецок. Вооружитесь двумя чайными ложками. Одной набирайте немного теста, другой смахивайте его в кипящий бульон. Так используйте все тесто и варите суп с клецками около трех минут. В финале добавьте в суп мелко нарезанную свежую зелень.

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