Смачна класика. Рецепт наваристого супу з кльоцками
Цей простий суп зі смачними кльоцками приємно урізноманітнить ваше меню.
Курячий суп із кльоцками готується дуже просто. І чудово зігріває зимовими вечорами. А багато хто навіть приписує йому лікувальні властивості, адже при застуді багатьом зазвичай готували чай з малиною та обов'язковий курячий супчик.
Готується він просто та швидко, головне, приготувати курячий бульйон. Раніше Фокус уже розповідав, як зварити ідеальний бульйон, який можна використовувати для супів і соусів. А потім приготувати тісто для кльоцок. Вони врятують, коли хочеться доповнити свій бульйон чимось більш відчутним, але локшину готувати немає сил і часу.
Курячий суп із кльоцками
Інгредієнти:
- курячий бульйон — 2 л;
- чотири картоплини;
- одна морква;
- одна цибулина;
- два яйця;
- молоко — 60 мл;
- вершкове масло — 70 г;
- борошно — 85 г;
- манка — 30 г;
- петрушка, кріп, сіль, мелений чорний перець, олія.
Приготуйте овочі: помийте та почистіть моркву і картоплю. Морквину натріть на великій тертці, або поріжте маленькими кубиками, поріжте картоплю невеликими кубиками, а цибулю очистіть і дрібно наріжте.
Курячий бульйон доведіть до кипіння, киньте в нього картоплю і варіть хвилин п'ятнадцять.
Цибулю і моркву пасеруйте на олії, поки вони не стануть м'якими, додайте в бульйон до картоплі. Посоліть і поперчіть.
Розтопіть вершкове масло на слабкому вогні, розділіть яйця на жовтки та білки. Жовтки збийте з молоком, обережно влийте розтоплене масло та добре перемішайте вінчиком.
Білки збийте з дрібкою солі в пишну піну і перемішайте із жовтками з молоком і маслом. Додайте манку та борошно і перемішайте. Залишіть хвилин на двадцять. Тісто вийде не надто густе, швидше консистенції густої сметани.
Тепер найцікавіше: приготування кльоцок. Озбройтеся двома чайними ложками. Однією набирайте трохи тіста, іншою скидайте його в киплячий бульйон. Так використайте все тісто і варіть суп із кльоцками приблизно три хвилини. У фіналі додайте до супу дрібно нарізану свіжу зелень.
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