Популярное блюдо. Как приготовить свинину в кисло-сладком соусе

Свинина в кисло-сладком соусе – это популярное блюдо китайской кухни, что очень актуально, ведь сейчас как раз празднуется Китайский Новый год.

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Сейчас в Китае и не только там отмечается Китайский Новый год. Согласно традиции, празднуют его не один день, а более недели. А значит, самое время научится готовить пожалуй, самое популярное блюдо китайской кухни – свинину в кисло-сладком соусе.

Его подают в ресторанах по всему миру, но его также легко приготовить и на собственной кухне. И привнести ощущение праздника.

Свинина в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

Три сладких перца;

Свиная шея — 400 гр;

Одна луковица;

Консервированный ананас — 50 гр;

Грибы шиитаке (или шампиньоны, или вешенки) — 100 гр;

Кукурузный крахмал — 50 гр;

Сахар — 100 гр;

Кетчуп — 160 гр;

Соевый соус — 50 мл;

Мирин (сладкий рисовый соус) — 30 мл;

Рисовый уксус – 30 мл;

Растительное масло — 60 мл.

Первым делом нужно приготовить сам соус, самый важный ингредиент в блюде. Венчиком в мисочке смешиваем сахар, кетчуп, соевый соус, уксус для суши и соус мирин. А потом отставляем в сторону.

Лук чистим и нарезаем полукольцами, перец – полосками. К слову, если хотите, чтобы блюдо было более нарядным, возьмите перцы разных цветов: красный, зеленый и желтый. Грибы и ананас нарежьте некрупными кубиками. Пусть вас не смущает, что ананас консервированный, можно взять и свежий, но первый вариант придаст необходимую сладость блюду.

Свинину нарезаем некрупными кубиками, обваливаем в крахмале и поджариваем на растительном масле, пока она полностью не будет готова.

Добавляем к свинине лук, перцы и грибы, обжариваем на сильном огне около трех минут, а потом добавляем соус. Перемешиваем, пока в нем не будут все ингредиенты. Убавляем огонь, готовое блюдо должно постоять около пяти минут, чтобы стать более вкусным и ароматным. Подавать с простым белым рисом.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о традициях празднования Китайского Нового года. Ведь официально он наступил только в ночь на 22 января.

Китайцы обычно отмечают этот праздник с семьей и друзьями, а также готовят вкуснейшие блюда, среди которых свинина, рыба и птица занимают важнейшее место. Некоторые блюда китайской кухни приготовить нелегко, но есть несколько, которые можно сделать самостоятельно.