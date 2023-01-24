Популярні страви. Як приготувати свинину в кисло-солодкому соусі

Свинина в кисло-солодкому соусі — це популярна страва китайської кухні, що дуже актуально, адже зараз святкується Китайський Новий рік.

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Зараз у Китаї і не лише там відзначають Китайський Новий рік. Згідно з традицією, святкують його не один день, а понад тиждень. А отже, саме час навчитися готувати, мабуть, найпопулярнішу страву китайської кухні – свинину в кисло-солодкому соусі.

Її подають у ресторанах по всьому світу, але страву також легко приготувати на власній кухні і внести відчуття свята.

Свинина в кисло-солодкому соусі

Складові:

Солодкий перець — 3 шт;

Свиняча шия — 400 гр;

Одна цибулина;

Консервований ананас – 50 гр;

Гриби шиїтаке (або печериці, або гливи) — 100 гр;

Кукурудзяний крохмаль — 50 гр;

Цукор — 100 гр;

Кетчуп — 160 гр;

Соєвий соус — 50 мл;

Мірін (солодкий рисовий соус) — 30 мл;

Рисовий оцет – 30 мл;

Рослинна олія — 60 мл.

Насамперед потрібно приготувати соус, найважливіший інгредієнт у страві. Вінчиком у мисці змішуємо цукор, кетчуп, соєвий соус, оцет для суші та соус мірін. А потім відставляємо убік.

Цибулю чистимо і нарізаємо півкільцями, перець — смужками. До речі, якщо хочете, щоб страва була ошатнішою, візьміть перець різних кольорів: червоний, зелений і жовтий. Гриби та ананас наріжте дрібними кубиками. Нехай вас не бентежить, що ананас консервований, можна взяти і свіжий, але перший варіант додасть необхідну насолоду страві.

Свинину нарізаємо дрібними кубиками, обвалюємо в крохмалі і підсмажуємо на олії, поки вона повністю не буде готова.

Додаємо до свинини цибулю, перець та гриби, обсмажуємо на сильному вогні близько трьох хвилин, а потім додаємо соус. Перемішуємо, доки в ньому не будуть усі інгредієнти. Зменшуємо вогонь, готова страва повинна постояти близько п'яти хвилин, щоб стати смачнішою та ароматнішою. Подавати із простим білим рисом.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про традиції святкування Китайського Нового року. Адже офіційно він настав лише у ніч на 22 січня.

Китайці зазвичай відзначають це свято з сім'єю та друзями, а також готують найсмачніші страви, серед яких свинина, риба та птиця займають найважливіше місце. Деякі страви китайської кухні приготувати нелегко, але є кілька, які можна зробити самостійно.