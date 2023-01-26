Говядина и томаты. Вкусное жаркое по рецепту Джулии Чайлд
Джулия в свое время популяризовала французскую кухню и ее рецепты стали настоящей классикой.
Джулия Чайлд была, по сути, первым кулинарным видеоблогером. Она работала в разведуправлении США, а ее супруг Пол был полиглотом и знатоком кулинарии. Именно он познакомил Джулию с французской кухней.
Она закончила кулинарные курсы в Париже и просто влюбилась в французскую кухню.
И, вернувшись в США, Джулия выпустила несколько книг, а в 1960-х стала вести собственную программу. Американки до сих пор говорят, что именно Джулия научила их готовить. Она умела объяснить и адаптировать любой рецепт, так что, следуя ее советам, приобщиться к высокой кухне мог каждый.
Жаркое из говядины, приготовленное по ее рецепту, всегда получается очень вкусным.
Жаркое по рецепту Джулии Чайлд
Ингредиенты:
- Говядина — 1 кг;
- Одна луковица;
- Белое сухое вино — 100 мл;
- Растительное масло — 50 мл;
- Два зубчика чеснока;
- Мука – четверть стакана;
- Сливочное масло — 50 гр;
- Куриный бульон – 200 мл;
- Один помидор, или банка консервированных томатов в собственном соку;
- Розмарин, соль, перец.
Мясо вымойте, очистите от пленок и лишнего жира и нарежьте на небольшие кусочки. Обжарьте мясо на растительном масле, пока не подрумянится со всех сторон.
Переложите поджаренное мясо в кастрюлю. На оставшемся масле обжарьте лук, нарезанный полукольцами.
Кастрюлю с мясом поставьте на небольшой огонь, добавьте к нему обжаренный лук, мелко порубленный помидор и раздавленные ножом зубчики чеснока. Залейте вином и куриным бульоном, чтобы мясо было покрыто полностью, но не более. Посолите и поперчите, добавьте розмарин, закройте крышкой и тушите на маленьком огне полтора часа.
За пять минут до готовности обжарьте на сливочном масле муку. Содержимое кастрюли процедите над сковородой с мукой и перемешайте венчиком. Джулия рекомендует отжать всю жидкость из овощей и выкинуть их, оставив только соус, смешанный с мукой и мясо. Но многие этим пунктом пренебрегают, просто добавляя обжаренную муку в кастрюлю и перемешивая ее венчиком с соусом. Выбор за вами.
Также вы можете приготовить классическое жаркое со свининой, морковью и картофелем.