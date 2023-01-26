Говядина и томаты. Вкусное жаркое по рецепту Джулии Чайлд

Джулия в свое время популяризовала французскую кухню и ее рецепты стали настоящей классикой.

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Джулия Чайлд была, по сути, первым кулинарным видеоблогером. Она работала в разведуправлении США, а ее супруг Пол был полиглотом и знатоком кулинарии. Именно он познакомил Джулию с французской кухней.

Она закончила кулинарные курсы в Париже и просто влюбилась в французскую кухню.

И, вернувшись в США, Джулия выпустила несколько книг, а в 1960-х стала вести собственную программу. Американки до сих пор говорят, что именно Джулия научила их готовить. Она умела объяснить и адаптировать любой рецепт, так что, следуя ее советам, приобщиться к высокой кухне мог каждый.

Жаркое из говядины, приготовленное по ее рецепту, всегда получается очень вкусным.

Жаркое по рецепту Джулии Чайлд

Ингредиенты:

Говядина — 1 кг;

Одна луковица;

Белое сухое вино — 100 мл;

Растительное масло — 50 мл;

Два зубчика чеснока;

Мука – четверть стакана;

Сливочное масло — 50 гр;

Куриный бульон – 200 мл;

Один помидор, или банка консервированных томатов в собственном соку;

Розмарин, соль, перец.

Мясо вымойте, очистите от пленок и лишнего жира и нарежьте на небольшие кусочки. Обжарьте мясо на растительном масле, пока не подрумянится со всех сторон.

Переложите поджаренное мясо в кастрюлю. На оставшемся масле обжарьте лук, нарезанный полукольцами.

Кастрюлю с мясом поставьте на небольшой огонь, добавьте к нему обжаренный лук, мелко порубленный помидор и раздавленные ножом зубчики чеснока. Залейте вином и куриным бульоном, чтобы мясо было покрыто полностью, но не более. Посолите и поперчите, добавьте розмарин, закройте крышкой и тушите на маленьком огне полтора часа.

За пять минут до готовности обжарьте на сливочном масле муку. Содержимое кастрюли процедите над сковородой с мукой и перемешайте венчиком. Джулия рекомендует отжать всю жидкость из овощей и выкинуть их, оставив только соус, смешанный с мукой и мясо. Но многие этим пунктом пренебрегают, просто добавляя обжаренную муку в кастрюлю и перемешивая ее венчиком с соусом. Выбор за вами.

Также вы можете приготовить классическое жаркое со свининой, морковью и картофелем.