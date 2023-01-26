Яловичина та томати. Смачна печеня за рецептом Джулії Чайлд
Джулія свого часу популяризувала французьку кухню, та її рецепти стали справжньою класикою.
Джулія Чайлд була по суті першою кулінарною відеоблогеркою. Вона працювала в розвідуправлінні США, а її чоловік Пол був поліглотом та знавцем кулінарії. Саме він познайомив Джулію із французькою кухнею.
Вона закінчила кулінарні курси в Парижі і просто закохалася у французьку кухню.
І, повернувшись до США, Джулія випустила кілька книг, а у 1960-х почала вести власну програму. Американки й досі кажуть, що саме Джулія навчила їх готувати. Вона вміла пояснити і адаптувати будь-який рецепт, так що, дотримуючись її порад, долучитися до високої кухні міг кожен.
Печеня з яловичини, приготовлена за її рецептом, завжди виходить дуже смачною.
Печеня за рецептом Джулії Чайлд
Складові:
- Яловичина — 1 кг;
- Одна цибулина;
- Біле сухе вино — 100 мл;
- Рослинна олія — 50 мл;
- Два зубчики часнику;
- Борошно — чверть склянки;
- Вершкове масло — 50 г;
- Курячий бульйон — 200 мл;
- Один помідор, або банку консервованих томатів у власному соку;
- Розмарин, сіль, перець.
М'ясо вимийте, очистіть від плівок та зайвого жиру та наріжте на невеликі шматочки. Обсмажте м'ясо на маслі, поки не підрум'яниться з усіх боків.
Перекладіть підсмажене м'ясо в каструлю. На маслі, що залишилося, обсмажте цибулю, нарізану півкільцями.
Каструлю з м'ясом поставте на невеликий вогонь, додайте до нього обсмажену цибулю, помідор дрібно порубаний і роздавлені ножем зубчики часнику. Залийте вином та курячим бульйоном, щоб м'ясо було вкрите повністю, але не більше. Посоліть і поперчіть, додайте розмарин, закрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні півтори години.
За п'ять хвилин до готовності обсмажте на вершковому маслі борошно. Вміст каструлі процідіть над сковородою з борошном і перемішайте віночком. Джулія рекомендує віджати всю рідину з овочів і викинути їх, залишивши лише соус, змішаний з борошном та м'ясо. Але багато хто цим пунктом нехтують, просто додаючи обсмажену муку в каструлю і перемішуючи її віночком з соусом. Вибір за вами.
Також ви можете приготувати класичну печеню зі свининою, морквою та картоплею.