Яловичина та томати. Смачна печеня за рецептом Джулії Чайлд

Джулія свого часу популяризувала французьку кухню, та її рецепти стали справжньою класикою.

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Джулія Чайлд була по суті першою кулінарною відеоблогеркою. Вона працювала в розвідуправлінні США, а її чоловік Пол був поліглотом та знавцем кулінарії. Саме він познайомив Джулію із французькою кухнею.

Вона закінчила кулінарні курси в Парижі і просто закохалася у французьку кухню.

І, повернувшись до США, Джулія випустила кілька книг, а у 1960-х почала вести власну програму. Американки й досі кажуть, що саме Джулія навчила їх готувати. Вона вміла пояснити і адаптувати будь-який рецепт, так що, дотримуючись її порад, долучитися до високої кухні міг кожен.

Печеня з яловичини, приготовлена за її рецептом, завжди виходить дуже смачною.

Печеня за рецептом Джулії Чайлд

Складові:

Яловичина — 1 кг;

Одна цибулина;

Біле сухе вино — 100 мл;

Рослинна олія — 50 мл;

Два зубчики часнику;

Борошно — чверть склянки;

Вершкове масло — 50 г;

Курячий бульйон — 200 мл;

Один помідор, або банку консервованих томатів у власному соку;

Розмарин, сіль, перець.

М'ясо вимийте, очистіть від плівок та зайвого жиру та наріжте на невеликі шматочки. Обсмажте м'ясо на маслі, поки не підрум'яниться з усіх боків.

Перекладіть підсмажене м'ясо в каструлю. На маслі, що залишилося, обсмажте цибулю, нарізану півкільцями.

Каструлю з м'ясом поставте на невеликий вогонь, додайте до нього обсмажену цибулю, помідор дрібно порубаний і роздавлені ножем зубчики часнику. Залийте вином та курячим бульйоном, щоб м'ясо було вкрите повністю, але не більше. Посоліть і поперчіть, додайте розмарин, закрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні півтори години.

За п'ять хвилин до готовності обсмажте на вершковому маслі борошно. Вміст каструлі процідіть над сковородою з борошном і перемішайте віночком. Джулія рекомендує віджати всю рідину з овочів і викинути їх, залишивши лише соус, змішаний з борошном та м'ясо. Але багато хто цим пунктом нехтують, просто додаючи обсмажену муку в каструлю і перемішуючи її віночком з соусом. Вибір за вами.

Також ви можете приготувати класичну печеню зі свининою, морквою та картоплею.