Топ-5 способов: как хранить чеснок в очищенном виде

Многие хозяйки ежегодно сталкиваются с вопросом о том, как можно сохранить чеснок на зиму, чтобы он был свежим и не портился круглый год.

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Чеснок – прекрасная специя ко многим блюдам. Он дарит отличный аромат и пряный вкус. Но если этот продукт хранится неправильно, он может быстро испортиться и распространять неприятный запах.

необходимо брать только качественные зубчики, лишенные малейшего признака гнили, опрелости и неприятных запахов;

даже тот чеснок, который заготовлен с учетом всех хитростей, со временем может стать непригодным для употребления, поэтому его необходимо регулярно осматривать;

свежий чеснок категорически запрещается держать в полиэтилене (в том числе, пакете), не обеспечив приток свежего воздуха, ведь накопившаяся влага наверняка приведет к появлению плесневого грибка.

Способ 1 – в виде порошка

Все просто: нужно высушить чеснок и смолоть до состояния мелкого порошка. Хранить в сухой, крепко закрытой банке.

Способ 2 — хранение чеснока в банке

Для этого понадобятся:

стеклянная банка;

растительное масло (можно использовать и другие виды: оливковое, льняное и т.д.).

Порядок действий:

Банки нужно промыть горячей водой с моющим средством и затем дать им полностью высохнуть.

Очищаем чеснок. Можно заготовить на хранение как целые головки, так и дольки.

Чеснок положить в сухую банку и залить маслом так, чтобы оно полностью покрывало его.

Такую заготовку поставить в темное и прохладное место. Использовать по мере необходимости.

Приятным бонусом будет то, что масло постепенно впитает специфический чесночный аромат и его можно использовать для приготовления разных блюд. Например, для заправки салатов.

Способ 3 — хранение в банке с мукой

Для этого понадобятся:

стеклянная или пластиковая банка;

мука.

Порядок действий:

Предварительно моем банку и высушить. Выложить очищенный чеснок. Сверху необходимо насыпать муку, убедившись, что в ней нет червей и других паразитов. Далее банку закрывают крышкой и ставят в сухое место (комнатная температура вполне подойдет для такого способа хранения).

Единственный минус, мука приобретет специфический запах.

Способ 4 — приготовить чесночную соль

Еще один интересный вариант хранения – сделать из чеснока соль, которую затем можно будет использовать, как ароматную приправу к мясным и рыбным блюдам. Для ее приготовления необходимо очистить каждый зубчик и подсушить его. Затем полученное сырье необходимо измельчить любым удобным способом (например, используя кофемолку). Полученный порошок смешивают с солью и различными приправами (базиликом, молотым перцем, карри, сельдереем и пр.) в пропорции 1:1 до однородного состава. Хранить в сухой, крепко закрытой банке.

Способ 5 — хранение чеснока в вине

Для этого понадобятся:

стеклянная бутылка;

вино сухое.

Порядок действий:

Бутылку нужно взять такую, чтобы зубчик чеснока мог пролезть через ее горлышко. В нее кладут очищенные дольки, которые должны занимать не более половины объема. Далее наливают вино – не важно, какого сорта, а также белое или красное – главное, чтобы оно было сухим. Замаринованный таким образом чеснок приобретает интересный привкус. Разрешается использовать вместо вина натуральный уксус (разбавлять его не требуется), правда, в этом случае в итоге продукт будет несколько резковатым и острым.

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