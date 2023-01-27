Топ 5 способів: як зберігати часник в очищеному вигляді

Багато господинь щорічно стикаються з питанням про те, як можна зберегти часник на зиму, щоб він був свіжим і не псувався цілий рік.

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Часник — чудова спеція до багатьох страв. Він дарує відмінний аромат та пряний смак. Але якщо цей продукт зберігається неправильно, може швидко зіпсуватися і поширювати неприємний запах.

необхідно брати тільки якісні зубчики, позбавлені найменшої ознаки гнилі, попрілості та неприємних запахів;

навіть той часник, який заготовлений з урахуванням усіх хитрощів, згодом може стати непридатним для вживання, тому його необхідно регулярно оглядати;

Свіжий часник категорично забороняється тримати в поліетилені (у тому числі, пакеті), не забезпечивши приплив свіжого повітря, адже волога напевно призведе до появи цвілевого грибка.

Спосіб 1 – у вигляді порошку

Все просто: потрібно висушити часник і змолоти до дрібного порошку. Зберігати в сухій, міцно закритій банці.

Спосіб 2 — зберігання часнику в банці

Для цього знадобляться:

скляна банка;

рослинна олія (можна використовувати й інші види: оливкова, лляна і т.д.).

Порядок дій:

Банки потрібно промити гарячою водою з миючим засобом і потім дати повністю висохнути.

Очищаємо часник. Можна заготовити для зберігання як цілі головки, так і частинки.

Часник покласти в суху банку та залити олією так, щоб вона повністю покривала його.

Таку заготовку поставити у темне та прохолодне місце. Використовувати за необхідності.

Приємним бонусом буде те, що олія поступово вбере специфічний часниковий аромат і її можна використовувати для приготування різних страв. Наприклад, для заправки салатів.

Спосіб 3 — зберігання в банці з борошном

Для цього знадобляться:

скляна чи пластикова банка;

борошно.

Порядок дій:

Попередньо помити банку і висушити. Викласти очищений часник. Зверху необхідно насипати борошно, переконавшись, що в ньому немає хробаків та інших паразитів. Далі банку закривають кришкою і ставлять у сухе місце (кімнатна температура цілком підійде для такого способу зберігання).

Єдиний мінус, борошно набуде специфічного запаху.

Спосіб 4 — приготувати часникову сіль

Ще один цікавий варіант зберігання – зробити з часнику сіль, яку потім можна буде використовувати як ароматну приправу до м'ясних та рибних страв. Для її приготування необхідно очистити кожен зубчик та підсушити його. Потім отриману сировину необхідно подрібнити будь-яким зручним способом (наприклад, використовуючи кавомолку). Отриманий порошок змішують із сіллю та різними приправами (базиліком, меленим перцем, каррі, селерою та ін) в пропорції 1:1 до однорідного складу. Зберігати в сухій, міцно закритій банці.

Спосіб 5 — зберігання часнику у вині

Для цього знадобляться:

скляна пляшка;

вино сухе.

Порядок дій:

Пляшку треба взяти таку, щоб зубчик часнику міг пролізти через її шийку. У неї кладуть очищені частинки, які мають займати трохи більше половини обсягу. Далі наливають вино – не важливо якого сорту, а також біле чи червоне – головне, щоб воно було сухим. Замаринований таким чином часник набуває цікавого присмаку. Дозволяється використовувати замість вина натуральний оцет (розбавляти його не потрібно), правда, в цьому випадку продукт буде дещо різкуватим і гострим.

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