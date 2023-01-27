Бюджетные котлеты из рыбных консервов: простой рецепт

В качестве гарнира к котлетам может быть любая каша или картофельное пюре.

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Рыбные котлеты – блюдо, знакомое каждому с детства. Для их приготовления можно брать не только сырую рыбу, а и рыбные консервы, причем вкус получится ничем не хуже, а по стоимости получится дешевле. Как приготовить такие котлеты, рассказала автор кулинарного блога под ником cook_with_me_at_home.

Котлеты из рыбных консервов

Ингредиенты:

Картофель – 2-3 шт;

Рыбные консервы – 1 банка,

Лук – 2 шт;

Яйцо – 1 шт;

Манная крупа – 1 ст. л. + для панировки;

Соль, перец – по вкусу,

Масло – для жарки.

Способ приготовления:

Картофель сварить в мундире до готовности в подсоленной воде, остудить, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке.

Рыбные консервы (скумбрия, сардина) процедить, чтобы ушла жидкость, и размять вилкой. Лук почистить, порезать на мелкие кусочки и обжарить на среднем огне, пока он станет мягким и прозрачным.

Натертую картошку смешать с консервами, добавить яйцо, соль, перец и манку, перемешать. Сформировать котлеты и обвалять в манке. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить котлеты на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

В качестве гарнира к ним может быть картофельное пюре, гречневая или любая другая каша.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с красной рыбой.