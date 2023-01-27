Бюджетні котлети з рибних консервів: простий рецепт

Як гарнір до котлет може бути будь-яка каша або картопляне пюре.

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Рибні котлети — страва, знайома кожному з дитинства. Для їхнього приготування можна брати не тільки сиру рибу, а й рибні консерви, до того ж смак вийде нічим не гірший, а за вартістю вийде дешевше. Як приготувати такі котлети, розповіла авторка кулінарного блогу під ніком cook_with_me_at_home.

Котлети з рибних консервів

Складові:

Картопля — 2-3 шт.;

Рибні консерви — 1 банка,

Цибуля — 2 шт.;

Яйце — 1 шт.;

Манна крупа — 1 ст.л. + для панірування;

Сіль, перець — до смаку,

Олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Картоплю зварити в мундирі до готовності в підсоленій воді, остудити, очистити від шкірки та натерти на тертці.

Рибні консерви (скумбрія, сардина) процідити, щоб пішла рідина, і розім'яти вилкою. Цибулю почистити, порізати на дрібні шматочки й обсмажити на середньому вогні, поки вона не стане м'якою та прозорою.

Натерту картоплю змішати з консервами, додати яйце, сіль, перець і манку, перемішати. Сформувати котлети й обваляти в манці. Розігріти сковороду з олією та обсмажити котлети на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Як гарнір до них може бути картопляне пюре, гречана або будь-яка інша каша.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із червоною рибою.