Простой рецепт запеченного картофеля с крабовыми палочками

Иногда не хочется долго стоять у плиты, но это блюдо вполне может стать полноценным обедом.

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Запеченный картофель – это вкусно и быстро. А если добавить к нему вкусную начинку, то он станет еще лучше.

Начинка может быть угодно, но простой салат из крабовых палочек может в этом помочь. Также это неплохая намазка для тостов и гренок, и он идеально подходит для тарталеток.

Запеченный картофель с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Упаковка крабовых палочек;

Три зубчика чеснока;

Майонез;

Три большие картофелины;

Растительное масло;

Петрушка.

Количество ингредиентов зависит от размера картофелин. Если они большие, то понадобится больше салата, если нет – то, соответственно меньше.

Мелко нарежьте крабовые палочки. Пропустите чеснок через пресс, смешайте крабовые палочки с чесноком и майонезом и хорошо перемешайте.

Картофель тщательно помойте, смажьте растительным маслом, заверните в фольгу и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов и запекайте около часа. Если картошка небольшая, то времени понадобиться меньше.

Готовую картошку разрежьте пополам, мякоть осторожно разомните и перемешайте с солью. Можно добавить немного твердого сыра. Сверху выложите салат из крабовых палочек и подавайте, присыпав мелко нарезанной петрушкой.

Также вы можете приготовить запеченную в духовке картошку с розмарином. Она запекается дольками и может стать идеальным гарниром. Или даже полноценным блюдом, если приготовить к нему вкусный соус из йогурта с зеленью.