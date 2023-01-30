Простий рецепт запеченої картоплі з крабовими паличками
Іноді не хочеться довго стояти біля плити, але ця страва може стати повноцінним обідом.
Запечена картопля — це смачно та швидко. А якщо додати до неї смачну начинку, то вона стане ще кращою.
Начинка може бути якою завгодно, але простий салат із крабових паличок може допомогти. Також це непогана намазка для тостів і грінок, і вона ідеально підходить для тарталеток.
Запечена картопля з крабовими паличками
Інгредієнти:
- упаковка крабових паличок;
- три зубчики часнику;
- майонез;
- три великі картоплини;
- рослинна олія;
- петрушка.
Кількість інгредієнтів залежить від розміру картоплин. Якщо вони великі, то знадобиться більше салату, якщо ні — то, відповідно менше.
Дрібно наріжте крабові палички. Пропустіть часник через прес, змішайте крабові палички з часником і майонезом та добре перемішайте.
Картоплю ретельно помийте, змастіть олією, загорніть у фольгу і поставте в духовку, розігріту до 200 градусів і запікайте приблизно годину. Якщо картопля невелика, то часу потрібно менше.
Готову картоплю розріжте навпіл, м'якоть обережно розімніть і перемішайте із сіллю. Можна додати трохи твердого сиру. Зверху викладіть салат із крабових паличок і подавайте, присипавши дрібно нарізаною петрушкою.
Також ви можете приготувати запечену в духовці картоплю з розмарином. Вона запікається часточками та може стати ідеальним гарніром. Або навіть повноцінною стравою, якщо приготувати до неї смачний соус із йогурту із зеленню.