Простий рецепт запеченої картоплі з крабовими паличками

Іноді не хочеться довго стояти біля плити, але ця страва може стати повноцінним обідом.

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Запечена картопля — це смачно та швидко. А якщо додати до неї смачну начинку, то вона стане ще кращою.

Начинка може бути якою завгодно, але простий салат із крабових паличок може допомогти. Також це непогана намазка для тостів і грінок, і вона ідеально підходить для тарталеток.

Запечена картопля з крабовими паличками

Інгредієнти:

упаковка крабових паличок;

три зубчики часнику;

майонез;

три великі картоплини;

рослинна олія;

петрушка.

Кількість інгредієнтів залежить від розміру картоплин. Якщо вони великі, то знадобиться більше салату, якщо ні — то, відповідно менше.

Дрібно наріжте крабові палички. Пропустіть часник через прес, змішайте крабові палички з часником і майонезом та добре перемішайте.

Картоплю ретельно помийте, змастіть олією, загорніть у фольгу і поставте в духовку, розігріту до 200 градусів і запікайте приблизно годину. Якщо картопля невелика, то часу потрібно менше.

Готову картоплю розріжте навпіл, м'якоть обережно розімніть і перемішайте із сіллю. Можна додати трохи твердого сиру. Зверху викладіть салат із крабових паличок і подавайте, присипавши дрібно нарізаною петрушкою.

Також ви можете приготувати запечену в духовці картоплю з розмарином. Вона запікається часточками та може стати ідеальним гарніром. Або навіть повноцінною стравою, якщо приготувати до неї смачний соус із йогурту із зеленню.