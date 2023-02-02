С хрустящей корочкой. Рецепт вкусного хлеба в духовке

Хлеб всегда можно купить в пекарне, или супермаркете, но приготовленный собственноручно хлеб – особенный.

Related video

Вкусный хлеб можно приготовить дома при наличии духовки. Также не потребуется и хлебопечка. Придется немного потрудиться, но хлеб получится очень вкусным: воздушным и с хрустящей корочкой.

А базовый рецепт всегда можно дополнять, добавляя в ваш хлеб семечки, травы, или вяленые томаты, а также экспериментируя с разными сортами муки

Домашний хлеб

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 500 гр;

Теплая вода — 350 мл;

Растительное масло — 4 ст. л.;

Дрожжи сухие — 1 ч. л.;

Сахар — 1 ст. л.;

Соль — 0,5 ч. л.

Для начала нужно сделать опару – основу нашего хлебушка. Муку высыпаем в глубокую удобную миску, делаем в ней ямку и выливаем туда теплую воду, дрожжи и сахар. Слегка перемешиваем и оставляем минут на 20, накрыв полотенцем.

После добавляем растительное масло и соль. Замешиваем липкое тесто. Чтобы оно не слишком липло к рукам, просто смачиваем их растительным маслом. Готовому тесту даем отстояться под полотенцем около часа. За это время оно увеличится и станет пышным.

Когда тесто взошло, то выкладываем его на припыленную мукой поверхность и обминаем, как бы складывая края в центр. Оставляем минут на десять.

После еще раз обминаем тесто, формируем шар и выкладываем на противень, смазанный маслом и припыленный мукой. Сверху присыпаем хлеб мукой, накрываем полотенцем и снова даем взойти в течении 20 минут. Делаем на верхушке пару надрезов острым ножом (опытные повара часто используют для этого бритвенное лезвие). Накрываем тесто на противне стеклянной формой для выпечки, или фольгой и отправляем в холодную духовку. Включаем ее и устанавливаем температуру в 200 градусов. Печем хлеб сорок минут.

Готовую буханку остужаем на решетке. Если хлеб ничем не накрывать, то корочка может получиться слегка жестоковатой. Но это зависит от духовки, так что экспериментируйте.

Также вы можете приготовить вкусную итальянскую фокаччу с оливками и помидорами.