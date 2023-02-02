Із хрусткою скоринкою. Рецепт смачного хліба у духовці

Хліб завжди можна купити в пекарні або супермаркеті, але приготовлений власноруч хліб — особливий.

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Смачний хліб можна приготувати вдома за наявності духовки. Також не знадобиться і хлібопічка. Прийдеться трохи попрацювати, але хліб вийде дуже смачним: повітряним і з хрусткою скоринкою.

А базовий рецепт завжди можна доповнювати, додаючи у ваш хліб насіння, трави або в'ялені томати, а також експериментуючи з різними сортами борошна.

Домашній хліб

Складові:

Борошно пшеничне — 500 г;

Тепла вода — 350 мл;

Рослинна олія — 4 ст. л.;

Дріжджі сухі — 1 ч. л.;

Цукор — 1 ст. л.;

Сіль — 0,5 ч. л.

Для початку потрібно зробити опару — основу нашого хлібчика. Борошно висипаємо в глибоку зручну миску, робимо в ній ямку і виливаємо туди теплу воду, додаємо дріжджі та цукор. Злегка перемішуємо та залишаємо хвилин на 20, накривши рушником.

Опісля додаємо рослинну олію та сіль. Замішуємо липке тісто. Щоб воно не надто липло до рук, просто змочуємо їх олією. Готовому тісту даємо відстоятися під рушником близько години. За цей час воно збільшиться та стане пишним.

Коли тісто підросло, то викладаємо його на присипану мукою поверхню і замішуємо, ніби складаючи краї в центр. Залишаємо хвилин на десять.

Потім ще раз замішуємо тісто, формуємо кулю і викладаємо на деко, змащене маслом і присипане борошном. Зверху присипаємо хліб борошном, накриваємо рушником і знову даємо постояти протягом 20 хвилин. Робимо на верхівці пару надрізів гострим ножем (досвідчені кухарі часто використовують для цього лезо для гоління). Накриваємо тісто на деко скляною формою для випічки або фольгою і відправляємо в холодну духовку. Включаємо її та встановлюємо температуру 200 градусів. Печемо хліб сорок хвилин.

Готовий буханець остуджуємо на решітці. Якщо хліб нічим не накривати, то скоринка може вийти трохи жорстокою. Але це залежить від духовки, тому експериментуйте.

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