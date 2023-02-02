Еда
ПП рулет с заварным кремом и вишней (видео)
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Такой десерт полезный, очень вкусный и его быстро готовить.
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Заварной крем хорош тем, что очень прост в приготовлении, а также довольно бюджетный. Для его приготовления не нужны изысканные продукты, которые здорово ударят по вашему кошельку, а потребуются лишь те, что зачастую есть у каждого дома.
Ингредиенты:
Для блинов (сковородка 24 см) 6шт:
- Яйцо – 1 шт
- Молоко – 150 мл
- Рисовая/пшеничная мука – 25 гр
- Кукурузный крахмал – 25 гр
- Какао – 10 г
- Подсластитель/сахар по вкусу ⠀
- Щепотка соли
- Оливковое или растительное масло — 5 мл
Для крема:
- Молоко –300 мл
- Желток – 1 шт
- Кукурузный крахмал – 20 г
- Подсластитель/сахар по вкусу (у меня – 40 гр)
Вишневый конфитюр:
- Вишня (замороженная) – 150 гр
- Подсластитель или сахар – 20 гр
- Кукурузный крахмал – 7 гр
Способ приготовления:
Блинчики:
- Смешиваем все ингредиенты миксером, чтобы не было комочков. Тесто будет жидким – так и должно быть.
- Перед первым блинчиком смазываем сковороду каплей растительного масла. Жарим на среднем огне ~ по 30 секунд с каждой стороны. Даем остыть.⠀
Крем:
- Смешиваем все ингредиенты и ставим на средний огонь. Постоянно помешивая, не доводя до кипения, варим до загустения. Даем остыть. ⠀
Вишневый конфитюр:
- Замороженную вишню кладем в сотейник или кастрюлю с толстым дном, ставим на средний огонь и добавляем подсластитель, мешаем растворение сахара на маленьком огне. Кладем крахмал и помешивая ждем когда масса загустеет. Снимаем с огня и даем остыть.
- Дальше делаем как на видео. Смазываем блин кремом и немного отступая от края первого блинчика, кладем новый и снова крем, повторяем так пока не закончатся блинчики и крем. Выкладываем вишню. Скручиваем все в рулет и заворачиваем в пищевую пленку. Убираем в холодильник на несколько часов.
Напомним, рецепт нежного меренгового рулета с крем-сыром и мандаринами.