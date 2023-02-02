ПП рулет с заварным кремом и вишней (видео)

Такой десерт полезный, очень вкусный и его быстро готовить.

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Заварной крем хорош тем, что очень прост в приготовлении, а также довольно бюджетный. Для его приготовления не нужны изысканные продукты, которые здорово ударят по вашему кошельку, а потребуются лишь те, что зачастую есть у каждого дома.

Ингредиенты:

Для блинов (сковородка 24 см) 6шт:

Яйцо – 1 шт

Молоко – 150 мл

Рисовая/пшеничная мука – 25 гр

Кукурузный крахмал – 25 гр

Какао – 10 г

Подсластитель/сахар по вкусу ⠀

Щепотка соли

Оливковое или растительное масло — 5 мл

Для крема:

Молоко –300 мл

Желток – 1 шт

Кукурузный крахмал – 20 г

Подсластитель/сахар по вкусу (у меня – 40 гр)

Вишневый конфитюр:

Вишня (замороженная) – 150 гр

Подсластитель или сахар – 20 гр

Кукурузный крахмал – 7 гр

Способ приготовления:

Блинчики:

Смешиваем все ингредиенты миксером, чтобы не было комочков. Тесто будет жидким – так и должно быть.

Перед первым блинчиком смазываем сковороду каплей растительного масла. Жарим на среднем огне ~ по 30 секунд с каждой стороны. Даем остыть.⠀

Крем:

Смешиваем все ингредиенты и ставим на средний огонь. Постоянно помешивая, не доводя до кипения, варим до загустения. Даем остыть. ⠀

Вишневый конфитюр:

Замороженную вишню кладем в сотейник или кастрюлю с толстым дном, ставим на средний огонь и добавляем подсластитель, мешаем растворение сахара на маленьком огне. Кладем крахмал и помешивая ждем когда масса загустеет. Снимаем с огня и даем остыть.

Дальше делаем как на видео. Смазываем блин кремом и немного отступая от края первого блинчика, кладем новый и снова крем, повторяем так пока не закончатся блинчики и крем. Выкладываем вишню. Скручиваем все в рулет и заворачиваем в пищевую пленку. Убираем в холодильник на несколько часов.

Напомним, рецепт нежного меренгового рулета с крем-сыром и мандаринами.