Їжа
ПП рулет із заварним кремом і вишнею (відео)
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Такий десерт корисний, дуже смачний і його швидко готувати.
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Заварний крем хороший тим, що дуже простий у приготуванні, а також досить бюджетний. Для його приготування не потрібні вишукані продукти, які сильно вдарять по вашому гаманцю, а знадобляться лише ті, що часто є у кожного будинку.
Інгредієнти:
Для млинців (сковорідка 24 см) 6 шт:
- яйце — 1 шт;
- молоко — 150 мл;
- рисове/пшеничне борошно — 25 г;
- кукурудзяний крохмаль — 25 г;
- какао — 10 г;
- підсолоджувач/цукор за смаком;
- дрібка солі;
- оливкова або рослинна олія — 5 мл.
Для крему:
- молоко — 300 мл;
- жовток — 1 шт;
- кукурудзяний крохмаль — 20 г;
- підсолоджувач/цукор до смаку (у мене — 40 г).
Вишневий конфітюр:
- вишня (заморожена) — 150 г;
- підсолоджувач або цукор — 20 г;
- кукурудзяний крохмаль — 7 г.
Спосіб приготування:
Млинці:
- Змішуємо всі інгредієнти міксером, щоб не було грудочок. Тісто буде рідким — так і має бути.
- Перед першим млинцем змащуємо сковороду краплею олії. Смажимо на середньому вогні ~ по 30 секунд із кожного боку. Даємо охолонути.⠀
Крем:
- Змішуємо всі інгредієнти та ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, не доводячи до кипіння, варимо до загустіння. Даємо охолонути. ⠀
Вишневий конфітюр:
- Заморожену вишню кладемо в сотейник або каструлю з товстим дном, ставимо на середній вогонь і додаємо підсолоджувач, мішаємо до розчинення цукру на маленькому вогні. Кладемо крохмаль і помішуючи чекаємо, коли маса загусне. Знімаємо з вогню і даємо охолонути.
- Далі робимо як на відео. Змащуємо млинець кремом і трохи відступаючи від краю першого млинця, кладемо новий і знову крем, повторюємо так доки не закінчаться млинці та крем. Викладаємо вишню. Скручуємо все в рулет і загортаємо у харчову плівку. Забираємо в холодильник на кілька годин.
Нагадаємо, рецепт ніжного меренгового рулету з крем-сиром і мандаринами.