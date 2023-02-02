ПП рулет із заварним кремом і вишнею (відео)

Такий десерт корисний, дуже смачний і його швидко готувати.

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Заварний крем хороший тим, що дуже простий у приготуванні, а також досить бюджетний. Для його приготування не потрібні вишукані продукти, які сильно вдарять по вашому гаманцю, а знадобляться лише ті, що часто є у кожного будинку.

Інгредієнти:

Для млинців (сковорідка 24 см) 6 шт:

яйце — 1 шт;

молоко — 150 мл;

рисове/пшеничне борошно — 25 г;

кукурудзяний крохмаль — 25 г;

какао — 10 г;

підсолоджувач/цукор за смаком;

дрібка солі;

оливкова або рослинна олія — 5 мл.

Для крему:

молоко — 300 мл;

жовток — 1 шт;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

підсолоджувач/цукор до смаку (у мене — 40 г).

Вишневий конфітюр:

вишня (заморожена) — 150 г;

підсолоджувач або цукор — 20 г;

кукурудзяний крохмаль — 7 г.

Спосіб приготування:

Млинці:

Змішуємо всі інгредієнти міксером, щоб не було грудочок. Тісто буде рідким — так і має бути.

Перед першим млинцем змащуємо сковороду краплею олії. Смажимо на середньому вогні ~ по 30 секунд із кожного боку. Даємо охолонути.⠀

Крем:

Змішуємо всі інгредієнти та ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, не доводячи до кипіння, варимо до загустіння. Даємо охолонути. ⠀

Вишневий конфітюр:

Заморожену вишню кладемо в сотейник або каструлю з товстим дном, ставимо на середній вогонь і додаємо підсолоджувач, мішаємо до розчинення цукру на маленькому вогні. Кладемо крохмаль і помішуючи чекаємо, коли маса загусне. Знімаємо з вогню і даємо охолонути.

Далі робимо як на відео. Змащуємо млинець кремом і трохи відступаючи від краю першого млинця, кладемо новий і знову крем, повторюємо так доки не закінчаться млинці та крем. Викладаємо вишню. Скручуємо все в рулет і загортаємо у харчову плівку. Забираємо в холодильник на кілька годин.

Нагадаємо, рецепт ніжного меренгового рулету з крем-сиром і мандаринами.