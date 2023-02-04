Просто и быстро. Рецепт кекса на кефире

Кекс, приготовленный на кефире, получается нежным и слегка влажным, что очень вкусно.

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Классический кекс на кефире – это простая выпечка из самых доступных продуктов. Он всегда получается и идеально подходит для чаепития.

Можно приготовить такой кекс в большой форме, а можно испечь много маленьких кексиков.

Кекс на кефире

Ингредиенты:

Кефир 2,5% — 120 мл;

Масло сливочное — 100 г

Одно яйцо;

Сахар — 90 гр;

Сода пищевая — 0,5 ч. л.;

Мука — 130 гр;

Щепотка соли и сахарная пудра для украшения.

Главное, сливочное масло должно быть мягким, так что заранее достаньте его из холодильника. Духовку разогрейте заранее до 180 градусов. Кефир тоже не должен быть холодным, так что достаньте его заранее, чтобы согрелся.

В миске смешайте одно яйцо, мягкое сливочное масло и сахар. Взбейте их миксером, пока масса не станет однородной.

В кефир всыпьте соду и перемешайте, пока кефир не начнет пениться. Вылейте его к яично-масляной смеси. Перемешайте миксером, или венчиком. Муку смешайте с солью и добавьте к прочим ингредиентам. Снова перемешайте миксером, или венчиком.

Поместите тесто в форму, или формочки. Если они силиконовые – то ничем смазывать не нужно, в противном случае – смажьте сливочным маслом.

Выпекайте кекс около получаса. Готовый кекс достаньте из формы и дайте ему остыть. Готовый кексик можно присыпать сахарной пудрой.

Также вы можете приготовить вкусный и нарядный кекс "Зебра". Это классический рецепт, в результате которого получается кекс с забавными полосками.