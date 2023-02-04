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Їжа

Просто та швидко. Рецепт кексу на кефірі

Смачний кекс на кефірі, кекс на кефірі, рецепт кексу на кефірі, як приготувати кекс на кефірі
Фото: Getty Images | Смачний кекс на кефірі

Кекс, приготований на кефірі, виходить ніжним і злегка вологим, що дуже смачно.

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Класичний кекс на кефірі — це проста випічка з найдоступніших продуктів. Він завжди вдається та ідеально підходить для чаювання.

Можна приготувати такий кекс у великій формі, а можна спекти багато маленьких кексиків.

Кекс на кефірі

Інгредієнти:

  • Кефір 2,5% — 120 мл;
  • Масло вершкове — 100 г;
  • Одне яйце;
  • Цукор — 90 гр;
  • Сода харчова — 0,5 ч. л.;
  • Борошно — 130 гр;
  • Дрібка солі та цукрова пудра для прикрашання.

Головне, вершкове масло має бути м'яким, тож завчасно дістаньте його з холодильника. Духовку розігрійте заздалегідь до 180 градусів. Кефір теж не повинен бути холодним, тож дістаньте його завчасно, щоб зігрівся.

У мисці змішайте одне яйце, м'яке вершкове масло і цукор. Збийте їх міксером, поки маса не стане однорідною.

У кефір всипте соду і перемішайте, поки кефір не почне пінитися. Вилийте його до яєчно-масляної суміші. Перемішайте міксером, або вінчиком. Борошно змішайте з сіллю і додайте до інших інгредієнтів. Знову перемішайте міксером, або вінчиком.

Викладіть тісто у форму, або формочки. Якщо вони силіконові — то нічим змащувати не потрібно, в іншому випадку — змастіть вершковим маслом.

Випікайте кекс близько 30 хвилин. Готовий кекс дістаньте з форми і дайте охолонути. Його можна присипати цукровою пудрою.

Також ви можете приготувати смачний та ошатний кекс "Зебра". Це класичний рецепт, в результаті якого виходить кекс із кумедними смужками.