Просто та швидко. Рецепт кексу на кефірі
Кекс, приготований на кефірі, виходить ніжним і злегка вологим, що дуже смачно.
Класичний кекс на кефірі — це проста випічка з найдоступніших продуктів. Він завжди вдається та ідеально підходить для чаювання.
Можна приготувати такий кекс у великій формі, а можна спекти багато маленьких кексиків.
Кекс на кефірі
Інгредієнти:
- Кефір 2,5% — 120 мл;
- Масло вершкове — 100 г;
- Одне яйце;
- Цукор — 90 гр;
- Сода харчова — 0,5 ч. л.;
- Борошно — 130 гр;
- Дрібка солі та цукрова пудра для прикрашання.
Головне, вершкове масло має бути м'яким, тож завчасно дістаньте його з холодильника. Духовку розігрійте заздалегідь до 180 градусів. Кефір теж не повинен бути холодним, тож дістаньте його завчасно, щоб зігрівся.
У мисці змішайте одне яйце, м'яке вершкове масло і цукор. Збийте їх міксером, поки маса не стане однорідною.
У кефір всипте соду і перемішайте, поки кефір не почне пінитися. Вилийте його до яєчно-масляної суміші. Перемішайте міксером, або вінчиком. Борошно змішайте з сіллю і додайте до інших інгредієнтів. Знову перемішайте міксером, або вінчиком.
Викладіть тісто у форму, або формочки. Якщо вони силіконові — то нічим змащувати не потрібно, в іншому випадку — змастіть вершковим маслом.
Випікайте кекс близько 30 хвилин. Готовий кекс дістаньте з форми і дайте охолонути. Його можна присипати цукровою пудрою.
Також ви можете приготувати смачний та ошатний кекс "Зебра". Це класичний рецепт, в результаті якого виходить кекс із кумедними смужками.