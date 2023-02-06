Секретный ингредиент. Что добавить в деруны, чтобы они не потеряли цвет

Деруны – это очень вкусно, но картофель быстро темнеет, а значит деруны никак не выходят золотистыми, как на картинке.

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Картофель – универсальный продукт и приготовить из него можно огромное количество блюд. И деруны – одно из самых популярных. И самых простых. Ведь они готовятся из минимального количества продуктов, которые всегда под рукой.

Однако есть в них один недостаток, касающийся не вкуса, но внешнего вида. Тертый картофель быстро темнеет, а значит деруны не получаются такими золотистыми, как на фото из кулинарной книги.

Но есть секрет, который сделает их не только вкусными, но и красивыми.

Обычно в тертый, или измельченный в блендере картофель добавляют небольшую луковицу. Это делает вкус богаче и останавливает потемнение, хоть и не слишком эффективно. При жарке дерунчики все равно темнеют.

А вот чтобы избежать этой проблемы – в тесто нужно добавлять кисломолочные продукты и соду.

Подойдет сметана, или несладкий йогурт. К тому же это сделает вкус более бархатистым.

Идеальные деруны

Ингредиенты:

Килограмм картофеля;

Одна луковица;

Одно яйцо;

Сода (погасить уксусом) — 1 ч. л.;

Мука;

Сметана — 1 ст. л.

Натрите картофель на мелкой терке, или измельчите в блендере. Лук тоже лучше измельчить в блендере. Добавьте яйцо и перемешайте, следом – ложку сметаны и ложечку соды, погашенной уксусом.

Снова тщательно перемешайте и добавляйте муку — до тех пор, пока не получите тесто, напоминающее по консистенции густую сметану. Посолите и поперчите.

Деруны жарьте на хорошо разогретом растительном масле по пять минут с каждой стороны минимум. И выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Подавайте со сметаной, или несладким йогуртом.

Также вы можете приготовить вкуснейшие деруны с квашеной капустой.